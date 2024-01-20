2024-01-20 09:53:18 Karadeniz kirlenmeye devam ediyor! Büyük artış
KÜRESEL ısınma kaynaklı yağış rejimindeki ani değişkenlikle son dönemlerde doğal afetlerin arttığı Doğu Karadeniz’de, özellikle yüksek rakımlı alanlara bırakılan atıklar, derelerle sürüklenip, ulaştığı Karadeniz'de kirliliğe neden oluyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Erüz, ani ve kararsız yağış artışının, Karadeniz için tehlike olduğunu belirterek, "Karadeniz'e taşınan atık miktarı fazlalaşınca, Karadeniz'deki kirlilik yükü artıyor, daha da artacak" dedi.