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Karadeniz gazı geliyor! Karadan boru döşeme başladı

2022-06-10 15:12:06
Karadeniz gazı geliyor! Karadan boru döşeme başladı

Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervinin kıyıya çıkarılması için denizde sondaj gemilerinin faaliyetleri sürerken karada da yer altı borularının döşenmesine başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği Karadeniz’de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgazın çıkartılması sürecinde önemli bir noktaya ulaşıldı. 540 milyar metreküplük doğalgazın karaya nakli için 170 kilometrelik hatta doğalgaz boruları döşenecek. Denizden 170 kilometrelik hatta doğalgaz borularının döşenmesi için Çanakkale Boğazı’nı geçen "Castoro 10" isimli gemi, Filyos Limanı’na ulaştı.

#1
Foto - 170 kilometrelik hatta deniz tabanına yerleştirilecek Filyos Limanı’nda TPAO’ya ait sahada depolanan doğalgaz boruları, Castoro-10 isimli gemi aracılığıyla 170 kilometrelik hatta deniz tabanına yerleştirilecek. Aynı anda 6 bin faaliyetin yürütüldüğü projede, gazın ana hatta taşınması için karada da boru döşeme çalışmaları eş zamanlı sürüyor.

170 kilometrelik hatta deniz tabanına yerleştirilecek Filyos Limanı’nda TPAO’ya ait sahada depolanan doğalgaz boruları, Castoro-10 isimli gemi aracılığıyla 170 kilometrelik hatta deniz tabanına yerleştirilecek. Aynı anda 6 bin faaliyetin yürütüldüğü projede, gazın ana hatta taşınması için karada da boru döşeme çalışmaları eş zamanlı sürüyor.

#2
Foto - 4 bin 200 personelin mesai harcadığı çalışmalarda gazın karaya çıkartılması için Fatih, Kanuni ve Yavuz Sondaj Gemileri’ne 13 yardımcı gemi de lojistik desteği sağlıyor.

4 bin 200 personelin mesai harcadığı çalışmalarda gazın karaya çıkartılması için Fatih, Kanuni ve Yavuz Sondaj Gemileri’ne 13 yardımcı gemi de lojistik desteği sağlıyor.

#3
Foto - 13 Haziran günü hatta çalışmalar başlayacak Filyos Limanı’ndan sondaj kuyularının bulunduğu alana ilk boru indirme işlemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirilecek. 13 Haziran günü gerçekleştirilecek olan törende, borular denizin 2 bin 200 metre derinine yerleştirilecek. İlk etapta 10 milyon metreküp doğalgaz üretilmesinin planlandığı projede ilk gaz ise 2023 yılında ana dağıtım şebekesine verilecek.

13 Haziran günü hatta çalışmalar başlayacak Filyos Limanı’ndan sondaj kuyularının bulunduğu alana ilk boru indirme işlemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirilecek. 13 Haziran günü gerçekleştirilecek olan törende, borular denizin 2 bin 200 metre derinine yerleştirilecek. İlk etapta 10 milyon metreküp doğalgaz üretilmesinin planlandığı projede ilk gaz ise 2023 yılında ana dağıtım şebekesine verilecek.

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