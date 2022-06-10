Karadeniz gazı geliyor! Karadan boru döşeme başladı

Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervinin kıyıya çıkarılması için denizde sondaj gemilerinin faaliyetleri sürerken karada da yer altı borularının döşenmesine başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği Karadeniz’de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgazın çıkartılması sürecinde önemli bir noktaya ulaşıldı. 540 milyar metreküplük doğalgazın karaya nakli için 170 kilometrelik hatta doğalgaz boruları döşenecek. Denizden 170 kilometrelik hatta doğalgaz borularının döşenmesi için Çanakkale Boğazı’nı geçen "Castoro 10" isimli gemi, Filyos Limanı’na ulaştı.