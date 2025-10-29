Yücel Kaya Giriş Tarihi: Karadan, havadan denizden kuşatma devri bitti! Türkiye Dijitalden işgal altında! Silahlarla değil ‘kod’larla vuruyorlar
Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna, Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen casusluk soruşturmasına ilişkin dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Tuna, artık klasik darbe yöntemlerinin tarihe karıştığını vurgulayarak vesayetin yeni yüzünü şöyle tarif etti: “Bugün karşımıza üniforma ile değil, yazılım ve algoritmalarla çıkıyorlar. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü söylemiyle süslenmiş dijital bir yönlendirme mekanizması oluşturuluyor.