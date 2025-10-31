Karadağ İslam Birliği Başkanı’na Ölüm Tehdidi: Sırp grupların provokasyonları gittikçe büyüyor…

  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL Karadağ’da adi bir bıçaklama olayı, Sırp grupların provokasyonlarıyla büyüyerek Müslümanlara yönelik nefret dalgasına dönüştü. Müslüman topluma yönelik tehditlerin artması üzerine Karadağ İslam Birliği Reisi Rıfat ef. Fejzić’e ölüm tehditleri gönderildi. Fejzić korkuya boyun eğmeyeceğini vurgularken, Bosna-Hersek İslam Birliği saldırılara sert tepki gösterip barış ve hukukun öncelenmesi çağrısında bulundu.

Karadağ’da son günlerde artan gerilim ve Müslümanlara yönelik tehditler sonrası Karadağ İslam Birliği Reisi Rıfat ef. Fejzić, kendisine yöneltilen ölüm tehditlerine karşı cesur bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fejzić, korkuya boyun eğmeyeceğini vurgulayarak “Adresimde korku yok. Karadağ’dan, bölgeden ve tüm dünyadan desteklerini ileten herkese teşekkür ederim. Hem hayatım hem de ölümüm Âlemlerin Efendisi’ne aittir! Faşistleri sevmiyorum; Karadağ’ı ve tüm vatandaşlarını seviyorum” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Bosna-Hersek İslam Birliği, Karadağ’da son günlerde Müslümanlara yönelik tehdit ve nefret söylemlerine sert tepki gösterdi.

Riyaset Halkla İlişkiler Ofisi’nden yapılan açıklamada, Karadağ İslam Birliği ve Başkanı Rıfat ef. Fejzić’inülkedeki dinler arası barış ve karşılıklı saygının en önemli teminatı olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Karadağ İslam Birliği ve Reisi, genel faaliyetleriyle Karadağ toplumunda dinler arası ve kişiler arası iyi ilişkilerin garantörü ve destekleyicisidir. Bu nedenle, yapılan tehditler ve nefret patlamaları, nedenleri ne olursa olsun, daha da iğrenç bir hâl almıştır” ifadelerine yer verilirken çıkan örgütlü linç kampanyaları, yabancı düşmanlığı ve İslamofobik söylemleri de açıkça kınadıklarını vurguladı.

Riyaset, Karadağ’da yaşanan gelişmelerin Balkanlar genelinde tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Bölgede huzurun barışta aranması gerektiğini belirten Riyaset, “Karadağ’dan gelen görüntüler ve mesajlar, Balkanlar’daki Müslüman toplulukları rahatsız etti. Bu bölgelerin geleceği anarşide, nefret ve şiddetin körüklenmesinde değil; hukukta, barışta ve karşılıklı saygıda aranmalıdır.

Bu tür sorumsuz ve yasadışı eylemler cezalandırılmazsa, Karadağ sınırlarının ötesinde bile halklar arası ilişkiler üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir” ifadelerini kullandı.

