Karadağ İslam Birliği Başkanı’na Ölüm Tehdidi: Sırp grupların provokasyonları gittikçe büyüyor…

Riyaset Halkla İlişkiler Ofisi’nden yapılan açıklamada, Karadağ İslam Birliği ve Başkanı Rıfat ef. Fejzić’inülkedeki dinler arası barış ve karşılıklı saygının en önemli teminatı olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Karadağ İslam Birliği ve Reisi, genel faaliyetleriyle Karadağ toplumunda dinler arası ve kişiler arası iyi ilişkilerin garantörü ve destekleyicisidir. Bu nedenle, yapılan tehditler ve nefret patlamaları, nedenleri ne olursa olsun, daha da iğrenç bir hâl almıştır” ifadelerine yer verilirken çıkan örgütlü linç kampanyaları, yabancı düşmanlığı ve İslamofobik söylemleri de açıkça kınadıklarını vurguladı.