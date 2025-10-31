Haber Merkezi Giriş Tarihi: Karadağ İslam Birliği Başkanı’na Ölüm Tehdidi: Sırp grupların provokasyonları gittikçe büyüyor…
SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL Karadağ’da adi bir bıçaklama olayı, Sırp grupların provokasyonlarıyla büyüyerek Müslümanlara yönelik nefret dalgasına dönüştü. Müslüman topluma yönelik tehditlerin artması üzerine Karadağ İslam Birliği Reisi Rıfat ef. Fejzić’e ölüm tehditleri gönderildi. Fejzić korkuya boyun eğmeyeceğini vurgularken, Bosna-Hersek İslam Birliği saldırılara sert tepki gösterip barış ve hukukun öncelenmesi çağrısında bulundu.