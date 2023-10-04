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Sağlık
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Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, şaşkına çeviren müjdeyi verdi! Allah'ın şu işine bakın

2023-10-04 13:42:35
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, şaşkına çeviren müjdeyi verdi! Allah'ın şu işine bakın

İnsan vücudunun önemli organlarından karaciğer, yenilenmesi ve temizlenmesi için bazen dışarıdan desteğe ihtiyaç duyar. Bununla beraber toksinleri atan bazı gıdalar, karaciğerin temizlenmesinde önemli rol oynar. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, karaciğeri temizleyen ve göbek yağlarını eriten 'yenileme kürü'nü paylaştı. Peki, karaciğer temizliği nasıl yapılır? Karaciğeri temizleyen ve onaran besinler neler? İşte, karaciğer yenileme kürü tarifi...

#1
Foto - Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, şaşkına çeviren müjdeyi verdi! Allah'ın şu işine bakın

Karaciğer, vücudumuzun en hayati organlarından biri. Kan şekerini dengelemek, yağları yakmak, karbonhidrat ve protein dönüşümü sağlamak, safra üretmek gibi birçok önemli görevi var. Bunca görevi bulunan karaciğer, zaman zaman yoruluyor. Karaciğer, kendi kendini temizlese de bazen dışarıdan takviyelerle bu sürece yardımcı olabiliriz.

#2
Foto - Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, şaşkına çeviren müjdeyi verdi! Allah'ın şu işine bakın

Sağlıklı yaşam tavsiyeleriyle yakından takip edilen Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, karaciğerin temizlenmesine yardımcı olacak 'yenileme kürü'nü takipçileriyle paylaştı. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, yenileme kürüyle ilgili şunları söyledi: "Karaciğer yenileme kürü, karaciğeri yorulan, karaciğerinde toksin biriken yani bu kür ile karaciğer hücrelerinin kendisini yenileme hızını arttırıyorsunuz. Bu kürü kullanarak karaciğeri yoran, kızartmalar, cipsler ve tatlıların karaciğerinizde oluşan yorgunluğu yeneceksiniz."

#3
Foto - Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, şaşkına çeviren müjdeyi verdi! Allah'ın şu işine bakın

KARACİĞER YENİLEME KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR? Malzemeler: 5-6 adet maydanoz 1 adet limon 2 diş ezilmiş sarımsak 1 kahve fincanı sızma zeytinyağı

#4
Foto - Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, şaşkına çeviren müjdeyi verdi! Allah'ın şu işine bakın

KARACİĞER YENİLEME KÜRÜ YAPILIŞI 1 kahve fincanı sızma zeytinyağına, 2 diş ezilmiş sarımsak, 5-6 adet sapları ile beraber ezilmiş maydanoz ve 5-6 damla sıkılmış limon suyu ekleyin. Bahsi geçen kürü 15 gün süresince her sabah aç karnına için. Düzenli tüketildiği takdirde karaciğeri pisliklerden arındıracak ve göbek yağlarını eritecek.

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