2023-10-04 13:42:35 Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, şaşkına çeviren müjdeyi verdi! Allah'ın şu işine bakın
İnsan vücudunun önemli organlarından karaciğer, yenilenmesi ve temizlenmesi için bazen dışarıdan desteğe ihtiyaç duyar. Bununla beraber toksinleri atan bazı gıdalar, karaciğerin temizlenmesinde önemli rol oynar. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, karaciğeri temizleyen ve göbek yağlarını eriten 'yenileme kürü'nü paylaştı. Peki, karaciğer temizliği nasıl yapılır? Karaciğeri temizleyen ve onaran besinler neler? İşte, karaciğer yenileme kürü tarifi...