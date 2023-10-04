Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, şaşkına çeviren müjdeyi verdi! Allah'ın şu işine bakın

Karaciğer, vücudumuzun en hayati organlarından biri. Kan şekerini dengelemek, yağları yakmak, karbonhidrat ve protein dönüşümü sağlamak, safra üretmek gibi birçok önemli görevi var. Bunca görevi bulunan karaciğer, zaman zaman yoruluyor. Karaciğer, kendi kendini temizlese de bazen dışarıdan takviyelerle bu sürece yardımcı olabiliriz.