Karaciğer yağlanmasını rehabilitasyon ediyor: 'Çürüyen karaciğerin gıda mühendisi! İlaçların en büyük rakibi

‘Kutun’ sınan bir madde var. Kutun alındığında, karaciğerin yağ yakalayan hücreleri kutun sayesinde yağları hücreden ayırıyor. SilibinFosfolipid var. Bunlar alındığı zaman karaciğerdeki balansın oluşmasını, bağışıklığın kuvvetlenmesini sağlıyor. Ardından enginar var. Ancak bizim yediğimiz enginar değil. Enginarın biz atılası kısmını yiyoruz, dış yapraklarını atıyoruz. Dış yapraklarında sinarin var. Sinarin sayesinde karaciğerin tirigliseridve lipitleri dengelemesi mevzubahisi oluyor. Karahindi bağı var. Karaciğerde filtrelerde biriken, karaciğere ağırlık veren unsurları dışarı atmak oluyor. Bunları kullandığınız zaman karaciğerin kuvvetlenmesini sağlıyor” ifadelerini kullandı. Karaciğerin uzun bir müddet sıhhatli hizmet vermesinde içki ve sigaradan uzak durmanın ehemmiyetine dikkat sürükleyen Müderrisoğlu, “İçki ve sigaradan uzak durmalıyız. Bunların mahvetmediği bir şey yok. Yemeklerimizi az yağlı ve serinkanlıca yemeliyiz.