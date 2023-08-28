2023-08-28 22:53:12 Karaciğer ve pankreas iltihaplanmasıyla savaşan besinler, devre dışı bırakıyor! Sistemine reçete: 'çok etkileyici'
Genel sağlık ve iyilik halinizin devamlılığı için, karaciğer ve pankreasınızdaki iltihaplanmayı azaltmaya ve toksinleri yok etmenize yardımcı olan besinleri günlük beslenmenize eklemeniz gereklidir. Ne kadar çok işlenmiş besin yer ve bu besinler doğal hallerinden ne kadar uzaklaşırsa, bu önemli ve hassas organlar da o kadar fazla sorun çıkarabilirler. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım karaciğer ve pankreas iltihaplanmasıyla savaşan besinleri açıkladı.