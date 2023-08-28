Karaciğer ve pankreas iltihaplanmasıyla savaşan besinler, devre dışı bırakıyor! Sistemine reçete: 'çok etkileyici'

Yapılan besin değişiklikleri ile bu iki organının düzgün çalışıp çalışmadığı arasındaki farkı hem içten hem de dıştan hissedersiniz. Doğal Pancar ve Havuç Suyu: Hepatomegali olarak bilinen karaciğer iltihabı, çeşitli nedenlerle ilişkili bir durumdur, organın kendisinde aşırı miktarda yağ, bir virüs veya hepatit dahi içerebilir. Doktorunuz size en iyi tedavinin ne olduğunu söyleyecektir. Bununla birlikte, diyetinize özen göstermeniz ve pankreas için de mükemmel olan doğal pancar/havuç suyunu eklemeniz önemlidir. 1 pancar, 1 havuç, 5 yemek kaşığı limon suyu ve 1 su bardağı su ile hazırlayacağınız pratik ve sağlıklı içeceği en iyi fayda için sabahları aç karna içmeyi deneyebilirsiniz.