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Karaciğer ve pankreas iltihaplanmasıyla savaşan besinler, devre dışı bırakıyor! Sistemine reçete: 'çok etkileyici'

2023-08-28 22:53:12
Karaciğer ve pankreas iltihaplanmasıyla savaşan besinler, devre dışı bırakıyor! Sistemine reçete: 'çok etkileyici'

Genel sağlık ve iyilik halinizin devamlılığı için, karaciğer ve pankreasınızdaki iltihaplanmayı azaltmaya ve toksinleri yok etmenize yardımcı olan besinleri günlük beslenmenize eklemeniz gereklidir. Ne kadar çok işlenmiş besin yer ve bu besinler doğal hallerinden ne kadar uzaklaşırsa, bu önemli ve hassas organlar da o kadar fazla sorun çıkarabilirler. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım karaciğer ve pankreas iltihaplanmasıyla savaşan besinleri açıkladı.

#1
Foto - Karaciğer ve pankreas iltihaplanmasıyla savaşan besinler, devre dışı bırakıyor! Sistemine reçete: 'çok etkileyici'

Yapılan besin değişiklikleri ile bu iki organının düzgün çalışıp çalışmadığı arasındaki farkı hem içten hem de dıştan hissedersiniz. Doğal Pancar ve Havuç Suyu: Hepatomegali olarak bilinen karaciğer iltihabı, çeşitli nedenlerle ilişkili bir durumdur, organın kendisinde aşırı miktarda yağ, bir virüs veya hepatit dahi içerebilir. Doktorunuz size en iyi tedavinin ne olduğunu söyleyecektir. Bununla birlikte, diyetinize özen göstermeniz ve pankreas için de mükemmel olan doğal pancar/havuç suyunu eklemeniz önemlidir. 1 pancar, 1 havuç, 5 yemek kaşığı limon suyu ve 1 su bardağı su ile hazırlayacağınız pratik ve sağlıklı içeceği en iyi fayda için sabahları aç karna içmeyi deneyebilirsiniz.

#2
Foto - Karaciğer ve pankreas iltihaplanmasıyla savaşan besinler, devre dışı bırakıyor! Sistemine reçete: 'çok etkileyici'

Yeşil Çay: Yeşil çay, sağlıklı bir pankreas ve karaciğeri teşvik etmek için yararlanmanız gereken bir diğer mükemmel içecektir. Sadece iltihapla savaşmanıza yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda kateşinlersayesinde karaciğerinizin ve pankreasınızın genel işlevini geliştirecektir. Bu içecek ayrıca karaciğerdeki yağın azalmasına yardımcı olur ve antioksidanların yüksek içeriğinden dolayı rejenerasyonunu (yenilenme)iyileştirir. Günde en azından 1 fincan içebilirsiniz.

#3
Foto - Karaciğer ve pankreas iltihaplanmasıyla savaşan besinler, devre dışı bırakıyor! Sistemine reçete: 'çok etkileyici'

Zeytinyağı: Zeytinyağı, kenevir yağı ve keten tohumu yağı gibi organik soğuk preslenmiş yağlar karaciğer ve pankreasınız için önemlidir. Ancak, bunları makul bir şekilde ve mümkün olan en doğal şekilde (salataya, ekmeğe vb.) tüketmeniz gerektiğini unutmayın.Organlardaki iltihaplanmayı azaltmaya, onları zararlı toksinlerden arındırmaya ve tüm vücudunuzun işlevini optimize etmeye yardımcı olacaktır.

#4
Foto - Karaciğer ve pankreas iltihaplanmasıyla savaşan besinler, devre dışı bırakıyor! Sistemine reçete: 'çok etkileyici'

Avokado: Amino asitlerden türetilen, karaciğer ve pankreasınızdaki toksinlerin azaltılmasına yardımcı olan protein olmayan bir tripeptit olan glutatyon bakımından zengindir. Ayrıca, avokadoların “iyi yağ” olarak da bilinen tekli doymamış yağlar açısından zengin olduğunu unutmayın. Bu sağlıklı yağlar arter duvarlarınızın sağlığına dikkat ederler ve kötü kolesterolü (LDL) yönlendirerek karaciğeriniz tarafından daha kolay metabolize olurlar.

#5
Foto - Karaciğer ve pankreas iltihaplanmasıyla savaşan besinler, devre dışı bırakıyor! Sistemine reçete: 'çok etkileyici'

Alternatif Tahıllar: Lif, protein ve mineraller bakımından zengin darı, kinoa ve karabuğday gibi besinleri içerir. Bu taneler, kolesterol seviyenizi ve kalbinizin kendisini koruyan, sindirimi destekleyen enzimler içerir.

#6
Foto - Karaciğer ve pankreas iltihaplanmasıyla savaşan besinler, devre dışı bırakıyor! Sistemine reçete: 'çok etkileyici'

Enginar: Pankreas, karaciğer ve safra kesesi için ideal bir besin olup, yağların uygun şekilde sindirilmesini teşvik eder, iltihaplanmayı azaltır ve tembel/yağlı bir karaciğerin fonksiyonunu arttırır. Bu da toksinlerin bu organlardan temizlenmesine yardımcı olur ve daha iyi bağırsak hareketlerini teşvik eder. Akşamları biraz sirke, zeytinyağı ve limon suyu ile hazırlanmış bir enginaryemeği yiyerekten bağırsaklarınızın doğal olarak nasıl temizleneceğini gözlemleyin.

#7
Foto - Karaciğer ve pankreas iltihaplanmasıyla savaşan besinler, devre dışı bırakıyor! Sistemine reçete: 'çok etkileyici'

Papaya: Sindirimi iyileştiren lezzetli bir tropik meyveden daha fazlasıdır. Kriptoksantin gibi flavonoidiçeriği sayesinde, kötü kolesterol (LDL) seviyelerini azaltır, hücresel oksidasyon işlemlerini yavaşlatır ve karaciğer ve pankreas iltihabını azaltır.

#8
Foto - Karaciğer ve pankreas iltihaplanmasıyla savaşan besinler, devre dışı bırakıyor! Sistemine reçete: 'çok etkileyici'

Kimyon: Bu süper baharat, sindirim sistemine yardımcı olur, karaciğer fonksiyonunu iyileştirir, diğer yiyeceklerin asimilasyonunu teşvik eder ve abdominal gerginliği, gaz ve koliğin yanı sıra migren ve baş ağrısını hafifletir.

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