Türk dizileri MIPCOM'da dünya ile buluşuyor

“Dünyanın Dört Bir Yanında İnsanlar Dizilerimizle Türkçe Öğreniyor” Türk dizilerinin Türkçeye ve Türkiye’ye yönelik ilgiyi artırdığını vurgulayan Topal, şöyle devam etti: “Dünyanın dört bir yanında insanlar dizilerimizle Türkçe kelimeler öğreniyor, günlük hayatlarında Türkçe ifadeler kullanıyor ve dilimizi öğrenmek için kurslara gidiyor. Binlerce kilometre uzakta yaşayan bir insanın bir diziden etkilenerek Türkçe öğrenmeye başlaması, ülkemizle kurduğu bağın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Dizilerimiz sayesinde sofralarımız, müziğimiz, aile ilişkilerimiz, geleneklerimiz ve şehirlerimiz dünyanın farklı coğrafyalarında tanınıyor. Ekranda anlatılan bir hikâye, Türkiye’yi daha yakından tanıma isteğine dönüşüyor. Türk dizileri bu yönüyle çok geniş bir kültürel etki oluşturuyor.” Bu ilginin turizme de yansıdığını ifade eden Topal, “İzleyici, sevdiği oyuncunun yürüdüğü sokakta yürümek, gördüğü tarihî yapıyı ziyaret etmek, ekranda karşılaştığı yemeği tatmak istiyor. İstanbul’u, Antalya’yı ve ülkemizin farklı destinasyonlarını izlediği hikâyeler üzerinden keşfediyor. Böylece dizilerimiz, Türkiye’ye yönelik merakı seyahat isteğine dönüştüren güçlü bir tanıtım aracı hâline geliyor. Biz de tanıtım çalışmalarımızı bu etkiyi dikkate alarak şekillendiriyoruz.” dedi.