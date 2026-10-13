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Türk dizileri MIPCOM'da dünya ile buluşuyor

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Türk dizileri MIPCOM'da dünya ile buluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliğiyle kurulan Türkiye standı, MIPCOM’da Türk dizi sektörünü dünya ile buluşturuyor. Yaklaşık 170 ülkede 1 milyara yakın izleyiciye ulaşan Türk yapımları, Türkiye’nin kültürel tanıtımına ve turizmine katkı sağlarken uluslararası pazarlarda yeni iş birliklerinin de kapısını açıyor.

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Foto - Türk dizileri MIPCOM'da dünya ile buluşuyor

Dünya televizyon ve içerik sektörünün en önemli uluslararası buluşmalarından MIPCOM, dünyanın dört bir yanından yapımcıları, yayıncıları, dağıtımcıları ve dijital platformları bir araya getiriyor. Sektörün önde gelen uluslararası oyuncularının yer aldığı etkinlikte Türkiye de güçlü bir katılımla temsil ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve İTO iş birliğiyle hayata geçirilen Türkiye standında Türk firmaları, sektörün uluslararası temsilcileriyle buluşuyor. Uluslararası sektör profesyonellerinin yoğun ilgi gösterdiği stant, Türk yapımlarının tanıtılması, yeni ticari bağlantıların kurulması ve ihracat olanaklarının geliştirilmesi açısından önemli bir platform oluşturuyor. Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanı Başdanışmanı Tayfun Topal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, ATV Genel Müdürü Ali Türkaslan ve Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı da katıldı.

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Foto - Türk dizileri MIPCOM'da dünya ile buluşuyor

Topal: “Dizi İhracatında Dünyanın İlk Üç Ülkesi Arasındayız” Kültür ve Turizm Bakanı Başdanışmanı Tayfun Topal, Türk dizilerinin dünya çapında ulaştığı izleyici kitlesinin Türkiye’nin tanıtımı açısından büyük bir değer taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Türkiye, bugün dizi ihracatında dünyanın ilk üç ülkesi arasında yer alıyor. Yaklaşık 170 ülkede 1 milyara yakın insan yapımlarımızı takip ediyor. Çok farklı dilleri konuşan, farklı kültürlere sahip insanlar bizim hikâyelerimizde kendilerinden bir şey buluyor. Oyuncularımız dünyanın dört bir yanında tanınıyor, yapımlarımız büyük bir ilgiyle izleniyor. Bu başarıda yapımcılarımızın, senaristlerimizin, yönetmenlerimizin, oyuncularımızın ve kamera arkasındaki bütün çalışanlarımızın büyük emeği var. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak sektörümüzün ulaştığı bu gücü çok önemsiyor, daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

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Foto - Türk dizileri MIPCOM'da dünya ile buluşuyor

“Dünyanın Dört Bir Yanında İnsanlar Dizilerimizle Türkçe Öğreniyor” Türk dizilerinin Türkçeye ve Türkiye’ye yönelik ilgiyi artırdığını vurgulayan Topal, şöyle devam etti: “Dünyanın dört bir yanında insanlar dizilerimizle Türkçe kelimeler öğreniyor, günlük hayatlarında Türkçe ifadeler kullanıyor ve dilimizi öğrenmek için kurslara gidiyor. Binlerce kilometre uzakta yaşayan bir insanın bir diziden etkilenerek Türkçe öğrenmeye başlaması, ülkemizle kurduğu bağın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Dizilerimiz sayesinde sofralarımız, müziğimiz, aile ilişkilerimiz, geleneklerimiz ve şehirlerimiz dünyanın farklı coğrafyalarında tanınıyor. Ekranda anlatılan bir hikâye, Türkiye’yi daha yakından tanıma isteğine dönüşüyor. Türk dizileri bu yönüyle çok geniş bir kültürel etki oluşturuyor.” Bu ilginin turizme de yansıdığını ifade eden Topal, “İzleyici, sevdiği oyuncunun yürüdüğü sokakta yürümek, gördüğü tarihî yapıyı ziyaret etmek, ekranda karşılaştığı yemeği tatmak istiyor. İstanbul’u, Antalya’yı ve ülkemizin farklı destinasyonlarını izlediği hikâyeler üzerinden keşfediyor. Böylece dizilerimiz, Türkiye’ye yönelik merakı seyahat isteğine dönüştüren güçlü bir tanıtım aracı hâline geliyor. Biz de tanıtım çalışmalarımızı bu etkiyi dikkate alarak şekillendiriyoruz.” dedi.

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Foto - Türk dizileri MIPCOM'da dünya ile buluşuyor

“Dünyanın Dört Bir Yanında İnsanlar Dizilerimizle Türkçe Öğreniyor” Türk dizilerinin Türkçeye ve Türkiye’ye yönelik ilgiyi artırdığını vurgulayan Topal, şöyle devam etti: “Dünyanın dört bir yanında insanlar dizilerimizle Türkçe kelimeler öğreniyor, günlük hayatlarında Türkçe ifadeler kullanıyor ve dilimizi öğrenmek için kurslara gidiyor. Binlerce kilometre uzakta yaşayan bir insanın bir diziden etkilenerek Türkçe öğrenmeye başlaması, ülkemizle kurduğu bağın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Dizilerimiz sayesinde sofralarımız, müziğimiz, aile ilişkilerimiz, geleneklerimiz ve şehirlerimiz dünyanın farklı coğrafyalarında tanınıyor. Ekranda anlatılan bir hikâye, Türkiye’yi daha yakından tanıma isteğine dönüşüyor. Türk dizileri bu yönüyle çok geniş bir kültürel etki oluşturuyor.” Bu ilginin turizme de yansıdığını ifade eden Topal, “İzleyici, sevdiği oyuncunun yürüdüğü sokakta yürümek, gördüğü tarihî yapıyı ziyaret etmek, ekranda karşılaştığı yemeği tatmak istiyor. İstanbul’u, Antalya’yı ve ülkemizin farklı destinasyonlarını izlediği hikâyeler üzerinden keşfediyor. Böylece dizilerimiz, Türkiye’ye yönelik merakı seyahat isteğine dönüştüren güçlü bir tanıtım aracı hâline geliyor. Biz de tanıtım çalışmalarımızı bu etkiyi dikkate alarak şekillendiriyoruz.” dedi.

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