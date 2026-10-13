Kriz geri dönülemez boyutlarda: Bir damlasına bile muhtaç olacağız

KRİZ DEĞİL YENİ BİR GERÇEKLİK BM Üniversitesi Su, Çevre ve Sağlık Enstitüsü Direktörü ve raporun yazarı Kaveh Madani, "Bu duruma kriz demeye devam ederseniz, bunun geçici bir şok olduğunu ve hafifletilebileceğini ima etmiş olursunuz." dedi. Madani, iflas durumunda mevcut şartları iyileştirmenin hayati olduğunu ancak aynı zamanda "eskisinden daha kısıtlı olan yeni bir gerçekliğe" uyum sağlamanın gerektiğini belirtti. Su iflası kavramı şu şekilde işliyor: "Doğa, yağmur ve kar şeklinde bir gelir sağlıyor; ancak dünya aldığından daha fazlasını harcıyor. Nehirlerden, göllerden ve yer altı akiferlerinden gelen su, yenilenme hızından çok daha hızlı tüketiliyor ve bu da dünyayı borçlu duruma düşürüyor. İklim değişikliğinin tetiklediği sıcaklık ve kuraklık ise mevcut suyu azaltarak sorunu daha da derinleştiriyor."