Yerli ve millî hamle: TÜBİTAK ve Turkcell’den 6G adımı

6G ÖNCESİ TÜRKİYE’NİN REKABETÇİ KONUMUNU GÜÇLENDİRECEK ADIM: Yapılan açıklamaya göre, yeni nesil kablosuz şebekelerde kapsama ve sinyal yönlendirme kabiliyetlerini geliştirmeyi hedefleyen bu iş birliği kapsamında geliştirilen akıllı yüzey teknolojileri ilk kez ticari nitelikli altyapılara uygulandı. Bu sayede, özellikle kapsamanın sınırlı olduğu alanlarda daha güçlü ve sorunsuz bağlantı sağlanması hedefleniyor. Bu adım, 6G’nin standartlaşma süreci öncesinde Türkiye’nin rekabetçi konumunu daha da güçlendirecek. Günümüzde mobil veri kullanımının hızla artması, 5G ve ötesi teknolojilerle birlikte yüksek frekans bantlarının daha yaygın kullanılmasını gerektiriyor. Bu durum, özellikle yoğun nüfusa sahip şehir merkezlerinde ve kapalı alanlarda bağlantı kalitesinin sürekliliğini zorlaştırıyor. Geliştirilen akıllı yüzey prototip çözümleri, kablosuz ağların elektromanyetik yayılımını kontrol ederek özellikle kapsamanın sınırlı olduğu veya sağlanamadığı alanlarda sinyal kalitesini ve erişimi artırıyor.