Karaciğer nakli gerçekleşmişti: Ufuk Özkan'ın kardeşinden ilk açıklama!
Uzun zamandır beklediği karaciğer nakli başarılı şekilde gerçekleşen Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili kardeşinden ilk açıklama geldi.
Geniş Aile dizisindeki Ceahir karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ve bir süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın organ nakli gerçekleşti.
Özkan'ın donörü ise eski bir dizi setinde beraber çalıştığı görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık olmuştu.
ORGAN NAKLİ AMELİYATINA GİRDİ
KARDEŞİNDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ
Dün sabah 7'de organ nakli ameliyatına giren Ufuk Özkan'ın, ameliyatı başarıyla gerçekleşti.
11 saat süren ameliyat sonrası Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı:
"AMELİYAT BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ"
"Şükürler olsun, ameliyatımız başarıyla gerçekleşti. Uzun bir bekleyişin ardından bu sürece büyük bir inanç ve güvenle girdik. Çok kıymetli ve alanında uzman hocalarımızın rehberliğinde bu yola çıktık ve ameliyatımız başarıyla tamamlandı."
"GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"
"Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan, destekleriyle yanımızda olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Abim Ufuk Özkan ve Salih Kıvırcık ameliyata pozitif, güçlü ve moralli bir şekilde girdiler. Gösterdiğiniz ilgi, moral ve yanımızda oluşunuz bu süreçte bizim için son derece kıymetliydi."
"SONSUZ TEŞEKKÜRLER"
"Bu vesileyle Profesör Dr. Onur Yaprak’a, Profesör Dr. Murat Dayangaç’a, Organ Nakil Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Esin Gülkaya Anık’a ve Doç. Dr. Cenk Şimşek’e sonsuz teşekkür ediyorum." kaynak: haber7
