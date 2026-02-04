  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
Karaciğer nakli gerçekleşmişti: Ufuk Özkan'ın kardeşinden ilk açıklama!
Giriş Tarihi:

Karaciğer nakli gerçekleşmişti: Ufuk Özkan'ın kardeşinden ilk açıklama!

Uzun zamandır beklediği karaciğer nakli başarılı şekilde gerçekleşen Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili kardeşinden ilk açıklama geldi.

Foto - Karaciğer nakli gerçekleşmişti: Ufuk Özkan'ın kardeşinden ilk açıklama!

Foto - Karaciğer nakli gerçekleşmişti: Ufuk Özkan'ın kardeşinden ilk açıklama!

Geniş Aile dizisindeki Ceahir karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ve bir süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın organ nakli gerçekleşti.

Foto - Karaciğer nakli gerçekleşmişti: Ufuk Özkan'ın kardeşinden ilk açıklama!

Özkan'ın donörü ise eski bir dizi setinde beraber çalıştığı görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık olmuştu.

Foto - Karaciğer nakli gerçekleşmişti: Ufuk Özkan'ın kardeşinden ilk açıklama!

ORGAN NAKLİ AMELİYATINA GİRDİ

Foto - Karaciğer nakli gerçekleşmişti: Ufuk Özkan'ın kardeşinden ilk açıklama!

KARDEŞİNDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Foto - Karaciğer nakli gerçekleşmişti: Ufuk Özkan'ın kardeşinden ilk açıklama!

Dün sabah 7'de organ nakli ameliyatına giren Ufuk Özkan'ın, ameliyatı başarıyla gerçekleşti.

Foto - Karaciğer nakli gerçekleşmişti: Ufuk Özkan'ın kardeşinden ilk açıklama!

11 saat süren ameliyat sonrası Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

Foto - Karaciğer nakli gerçekleşmişti: Ufuk Özkan'ın kardeşinden ilk açıklama!

"AMELİYAT BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ"

Foto - Karaciğer nakli gerçekleşmişti: Ufuk Özkan'ın kardeşinden ilk açıklama!

"Şükürler olsun, ameliyatımız başarıyla gerçekleşti. Uzun bir bekleyişin ardından bu sürece büyük bir inanç ve güvenle girdik. Çok kıymetli ve alanında uzman hocalarımızın rehberliğinde bu yola çıktık ve ameliyatımız başarıyla tamamlandı."

Foto - Karaciğer nakli gerçekleşmişti: Ufuk Özkan'ın kardeşinden ilk açıklama!

"GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Foto - Karaciğer nakli gerçekleşmişti: Ufuk Özkan'ın kardeşinden ilk açıklama!

"Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan, destekleriyle yanımızda olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Abim Ufuk Özkan ve Salih Kıvırcık ameliyata pozitif, güçlü ve moralli bir şekilde girdiler. Gösterdiğiniz ilgi, moral ve yanımızda oluşunuz bu süreçte bizim için son derece kıymetliydi."

Foto - Karaciğer nakli gerçekleşmişti: Ufuk Özkan'ın kardeşinden ilk açıklama!

"SONSUZ TEŞEKKÜRLER"

Foto - Karaciğer nakli gerçekleşmişti: Ufuk Özkan'ın kardeşinden ilk açıklama!

"Bu vesileyle Profesör Dr. Onur Yaprak’a, Profesör Dr. Murat Dayangaç’a, Organ Nakil Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Esin Gülkaya Anık’a ve Doç. Dr. Cenk Şimşek’e sonsuz teşekkür ediyorum." kaynak: haber7

