Karaciğer nakli gerçekleşmişti: Ufuk Özkan'ın kardeşinden ilk açıklama!

"Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan, destekleriyle yanımızda olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Abim Ufuk Özkan ve Salih Kıvırcık ameliyata pozitif, güçlü ve moralli bir şekilde girdiler. Gösterdiğiniz ilgi, moral ve yanımızda oluşunuz bu süreçte bizim için son derece kıymetliydi."