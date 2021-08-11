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Karabük'te sağanak su baskınlarına neden oldu

2021-08-11 07:06:43
Karabük'te sağanak su baskınlarına neden oldu

Kent merkezi ve ilçelerde aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

#1
Foto - Rögarların taştığı bazı caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Rögarların taştığı bazı caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

#2
Foto - Karabük Belediyesi ekipleri, olumsuzluk yaşanan bölgelerde su tahliye çalışması başlattı.

Karabük Belediyesi ekipleri, olumsuzluk yaşanan bölgelerde su tahliye çalışması başlattı.

#3
Foto - Safranbolu ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde de bazı apartmanların bodrum katındaki daireleri su bastı.

Safranbolu ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde de bazı apartmanların bodrum katındaki daireleri su bastı.

#4
Foto - İhbar üzerine bölgeye gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, tahliye işlemi gerçekleştirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, tahliye işlemi gerçekleştirdi.

#5
Foto - İşte o anlar...

İşte o anlar...

#6
Foto - İşte o anlar...

İşte o anlar...

#7
Foto - İşte o anlar...

İşte o anlar...

#8
Foto - İşte o anlar...

İşte o anlar...

#9
Foto - İşte o anlar...

İşte o anlar...

#10
Foto - İşte o anlar...

İşte o anlar...

#11
Foto - İşte o anlar...

İşte o anlar...

#12
Foto - İşte o anlar...

İşte o anlar...

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