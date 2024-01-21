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Türkiye
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Karabük'te kar yağışı etkili oldu

2024-01-21 14:15:17
Karabük'te kar yağışı etkili oldu

KARABÜK'te kar yağışı aralıklarla etkili oldu.

#1
Foto - Karabük'te kar yağışı etkili oldu

Ekipler, D-100 kara yolunda kar küreme çalışması yaptı.

#2
Foto - Karabük'te kar yağışı etkili oldu

Karabük'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili oldu.

#3
Foto - Karabük'te kar yağışı etkili oldu

Kar yağışının ardından D-100 karayolu geçişi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmet Usta Geçidi ve Soğuksu mevkisinde, Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

#4
Foto - Karabük'te kar yağışı etkili oldu

Ekipler çalışmalarını sürdürürken, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Merkeze gelen tatilciler, kayak yapmanın keyfini çıkardı.

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