2024-01-21 14:15:17 Karabük'te kar yağışı etkili oldu
KARABÜK'te kar yağışı aralıklarla etkili oldu.
Hocası, Afrika Kupası hazırlıklarında Aboubakar'ın sakatlığındaki sürpriz gelişmeyi açıkladı! Kötü haber
Kimse neler olduğuna anlam veremiyor! Almanlar resmen çıldırdı: İşte sosyal medyayı sallayan transferin sırrı
Yerli ve milli projeler yeni döneme damga vuracak... Türkiye, gözünü "derin uzay" ve Ay Projesi'ne çevirdi
KARABÜK'te kar yağışı aralıklarla etkili oldu.
Ekipler, D-100 kara yolunda kar küreme çalışması yaptı.
Karabük'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili oldu.
Kar yağışının ardından D-100 karayolu geçişi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmet Usta Geçidi ve Soğuksu mevkisinde, Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Ekipler çalışmalarını sürdürürken, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Merkeze gelen tatilciler, kayak yapmanın keyfini çıkardı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23