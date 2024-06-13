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Aktüel
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Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

2024-06-13 07:52:20
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Karabük’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

#1
Foto - Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, Kanyon Köprü mevkiinde meydana geldi. E.B.D. (19) yönetimindeki 78 ABT 500 plakalı otomobil, Ş.Ö. (34) idaresindeki 78 AG 281 plakalı otomobille çarpıştı.

#2
Foto - Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kazada sürücülerle birlikte yolcu olarak bulunan her M.Ö., B.Ö. ve M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

#3
Foto - Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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