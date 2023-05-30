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Karabük'te 15 metreden düşen genci itfaiye böyle kurtardı

2023-05-30 20:25:14
Karabük'te 15 metreden düşen genci itfaiye böyle kurtardı

Olay, akşam saatlerinde Karabük'te Eski Balık Pazarı mevkiinde meydana geldi.

#1
Foto - Karabük'te 15 metreden düşen genci itfaiye böyle kurtardı

Said Emin Altıntırmık (19) Filyos Çayı kenarındaki yaklaşık 15 metre yüksekteki istinat duvarının üzerinden beton zemine düştü.

#2
Foto - Karabük'te 15 metreden düşen genci itfaiye böyle kurtardı

Gencin çaya düştüğünü gören vatandaşların ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Karabük'te 15 metreden düşen genci itfaiye böyle kurtardı

Düştüğü yerde mahsur kalan genci itfaiye ekipleri kurtarmak için seferber oldu.

#4
Foto - Karabük'te 15 metreden düşen genci itfaiye böyle kurtardı

Yerde acılar içinde kıvrılan genç itfaiye ekiplerinin sedyeye yerleştirmesi sonrası merdivene bağlanan ip ile düştüğü yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

#5
Foto - Karabük'te 15 metreden düşen genci itfaiye böyle kurtardı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

#6
Foto - Karabük'te 15 metreden düşen genci itfaiye böyle kurtardı

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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