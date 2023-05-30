2023-05-30 20:25:14 Karabük'te 15 metreden düşen genci itfaiye böyle kurtardı
Olay, akşam saatlerinde Karabük'te Eski Balık Pazarı mevkiinde meydana geldi.
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Olay, akşam saatlerinde Karabük'te Eski Balık Pazarı mevkiinde meydana geldi.
Said Emin Altıntırmık (19) Filyos Çayı kenarındaki yaklaşık 15 metre yüksekteki istinat duvarının üzerinden beton zemine düştü.
Gencin çaya düştüğünü gören vatandaşların ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Düştüğü yerde mahsur kalan genci itfaiye ekipleri kurtarmak için seferber oldu.
Yerde acılar içinde kıvrılan genç itfaiye ekiplerinin sedyeye yerleştirmesi sonrası merdivene bağlanan ip ile düştüğü yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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