Spor
Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları delirtecek fotoğraf! İki karaktersiz sonunda buluştular...
Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları delirtecek fotoğraf! İki karaktersiz sonunda buluştular...

Beşiktaş'ı delirtecek gelişme yaşandı. Fenerbahçe'den kovulan Mourinho ile pozunu böyle duyurdular

Foto - Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları delirtecek fotoğraf! İki karaktersiz sonunda buluştular...

Fenerbahçe'den kovulan Jose Mourinho ve Beşiktaş'tan ayrılan Rafa Silva, eski takımları Benfica'da bir araya geldi. İkili, sosyal medyada yayılan bir fotoğrafta sarılarak poz verdi. Bu durum, özellikle Türkiye'deki futbolseverlerin tepkisini çekti.

Foto - Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları delirtecek fotoğraf! İki karaktersiz sonunda buluştular...

Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho ile Beşiktaş'tan ayrılarak eski takımı Benfica'ya dönen Rafa Silva'nın birlikte verdiği poz, Türk futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Foto - Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları delirtecek fotoğraf! İki karaktersiz sonunda buluştular...

Benfica çatısı altında bir araya gelen Jose Mourinho ve Rafa Silva'nın sarılarak verdiği fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayıldı. İkilinin samimi görüntüsü, özellikle Türkiye'deki futbolseverlerin tepkisini çekti.

Foto - Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları delirtecek fotoğraf! İki karaktersiz sonunda buluştular...

Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenmiş, bu sürecin ardından sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırmıştı. Deneyimli teknik adamın kısa süre sonra Benfica'ya imza atması, söz konusu fotoğrafla birlikte yeniden gündeme geldi.

Foto - Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları delirtecek fotoğraf! İki karaktersiz sonunda buluştular...

Türk futbolseverler, özellikle Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılış süreci ve ardından Benfica'da göreve başlamasıyla Rafa Silva'nın dönüşünü aynı karede görmeye tepki gösterdi. Fotoğraf, kısa sürede binlerce yorum aldı.

