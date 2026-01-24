  • İSTANBUL
İlişkiler donduruldu ve Beşiktaş Agbadou transferinden vazgeçti! Bu gelişme can sıkacak...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

İlişkiler donduruldu ve Beşiktaş Agbadou transferinden vazgeçti! Bu gelişme can sıkacak...

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Emmanuel Agbadou transferinden Wolverhampton’ın sürekli bonservis ücretini artırması nedeniyle vazgeçti.

#1
Foto - İlişkiler donduruldu ve Beşiktaş Agbadou transferinden vazgeçti! Bu gelişme can sıkacak...

Kış transfer döneminde birçok futbolcusuyla yollarını ayıran Beşiktaş, henüz kadrosuna takviye yapmadı. Siyah-beyazlılarda stoper bölgesi için uzun süredir İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou ile ilgileniyordu.

#2
Foto - İlişkiler donduruldu ve Beşiktaş Agbadou transferinden vazgeçti! Bu gelişme can sıkacak...

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Wolverhampton'ın transfer görüşmelerinde sürekli değişkenlik gösteren talepleri nedeniyle siyah-beyazlı yönetim masadan kalkma kararı aldı. Beşiktaş cephesinin, belirsizlikler ve şartlardaki değişim nedeniyle görüşmeleri sürdürmeme yönünde tavır aldığı belirtildi. Siyah-beyazlıların, Agbadou transferinin iptal edilmesinin ardından alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.

#3
Foto - İlişkiler donduruldu ve Beşiktaş Agbadou transferinden vazgeçti! Bu gelişme can sıkacak...

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Emmanuel Agbadou transferinde pazarlıklar 10 milyon euro seviyesinden başladı. Beşiktaş, sırasıyla 10, 10+2, 12, 12+2, 14, 14+1, 15, 15+1, 16 ve son olarak 16+1 milyon euro'ya kadar çıktı.

#4
Foto - İlişkiler donduruldu ve Beşiktaş Agbadou transferinden vazgeçti! Bu gelişme can sıkacak...

16+1 milyon euro'ya anlaşma sağlanmışken Wolverhampton, yaklaşık 1 milyon euroluk FIFA Dayanışma Katkı Payı'nın da Beşiktaş tarafından ödenmesini istedi.

#5
Foto - İlişkiler donduruldu ve Beşiktaş Agbadou transferinden vazgeçti! Bu gelişme can sıkacak...

Beşiktaş bu talebi kabul etmedi. Bunun üzerine iki kulüp de yarın akşama kadar süre isteyerek görüşmeleri askıya aldı.

#6
Foto - İlişkiler donduruldu ve Beşiktaş Agbadou transferinden vazgeçti! Bu gelişme can sıkacak...

Wolverhampton forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, savunma performansının yanı sıra iki asistle de skora katkı sağladı.

