Kara kara düşündüren gelişmeler Alman otomotiv devlerinde buhran

Alman otomotiv sektörünün en önemli aktörlerinden BMW, küresel ölçekte yaklaşık 154 bin kişiden oluşan iş gücünün yüzde 5’ine tekabül eden 8 bin idari ve AR-GE pozisyonunu 2027 sonuna kadar tasfiye edeceğini duyurdu. Şirketin ikinci çeyrek net karı ise yüzde 35 azalarak 1,2 milyar avroya geriledi. Lüks spor otomobil markası Porsche, alınan tasarruf tedbirleri kapsamında Almanya'daki istihdamını 2035 yılına kadar 5 bin kişi azaltmayı, başka bir ifadeyle her 5 çalışandan 1’ini işten çıkarmayı planlıyor. Üreticinin küresel satışları, 2025'te yüzde 10 kayıpla 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi.