Kara kara düşündüren gelişmeler Alman otomotiv devlerinde buhran
Alman ekonomisinin lokomotifi konumundaki otomotiv sektöründe, Asya kaynaklı sert rekabet ve başta enerji ve işçilik olmak üzere artan maliyetler nedeniyle yapısal kriz derinleşiyor. Küresel pazarlardaki gümrük vergisi anlaşmazlıkları, ABD'nin korumacı politikaları ve Çin’deki iş hacminin zayıflamasıyla sarsılan sektörde gelecek endişesi büyüyor. Almanya’da otomotiv sektörünün önde gelen üreticilerinin yılın ikinci çeyreğine yönelik açıkladıkları finansal sonuçlar, krizin münferit olmaktan çıkıp tüm endüstriyi sarsan kronik bir boyuta ulaştığını ortaya koydu.