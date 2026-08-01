Baykar'dan savunmada dengeleri değiştirecek hamle: Sürü halinde uçurdular, gökyüzü resmen alev aldı
Savunma devi Baykar tarafından geliştirilen K2 Kamikaze insansız hava araçları, son test uçuşunda dikkat çeken bir başarıya imza attı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Savunma devi Baykar tarafından geliştirilen K2 Kamikaze insansız hava araçları, son test uçuşunda dikkat çeken bir başarıya imza attı.
Savunmasanayist'te yer alan habere göre, BAYKAR tarafından geliştirilen 10 adet K2 Kamikaze İHA, yeni test kapsamında otonom sürü ve formasyon uçuşu gerçekleştirdi.
Daha önce beş K2 Kamikaze İHA ile yürütülen testlerin ardından, sürüdeki K2 Kamikaze İHA sayısı iki katına çıkarıldı.
K2 Kamikaze İHA’lar, otonomi algoritmaları aracılığıyla sürü içerisindeki konumlarını koruyarak koordineli şekilde hareket etti. Paylaşılan görüntülerde 10 platformun aynı anda kalkış yaptığı ve farklı formasyonlarda uçtuğu görüldü.
K2 Kamikaze İHA’nın akıllı sürü otonomisine yönelik ilk testleri Mart 2026’da Edirne’deki Keşan Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilmişti.
Beş K2 Kamikaze İHA, Saros Körfezi üzerinde iki gün süren testlerde sağ kademe, çizgi ve V formasyonlarında birlikte uçmuştu.
Nisan 2026’da düzenlenen demo faaliyetinde ise beş K2 Kamikaze İHA’ya, BAYKAR tarafından geliştirilen 10 adet Sivrisinek dolanan mühimmat eşlik etmişti.
Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI’nın da katıldığı gösterinin sonunda toplam 18 hava aracı V formasyonunda bir araya gelmişti.
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