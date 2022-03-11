2022-03-11 10:15:12 Kara aldanıp soğuk yanığı olmayın Bu belirtilere dikkat!
Günlük yaşamda karşılaşılan soğuk, sıcak, rüzgâr ve güneş gibi fiziksel faktörlerin cildin yapısını etkilediğini ifade eden Dermatoloji Uzmanı Dr. Elif Topcu, “Özellikle kış aylarında soğuğa maruz kalma ciltte hasarlara yol açabilir. Açık hava koşullarına maruz kalan alanlarımız olan yüz, kulaklar ve ellerde sıklıkla şikayetler ortaya çıkar. Soğuk havanın etkisi ile deri damarlarında daralma olur. Bunun sonucunda bu damarların beslediği alanlarda şikayetler belirir. Soğuk hava ve rüzgâr deriye hasar verir. Yağmur veya kar ise deri yüzeyinde donarak hasarlanmayı ve şikayetleri artırır” dedi.