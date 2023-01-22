Kar yağmayınca böyle oldu! Sporcular bavullarını toplayıp oraya gitti

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, AA muhabirine, bu yıl alternatif bir pisti daha faaliyete geçirerek sezon öncesi bütün hazırlıkları tamamladıklarını ancak kar yağışının gerçekleşmediğini söyledi. İlçede önceki yıllarda hava sıcaklığının eksi 40 derecelere kadar düştüğünü ve kar kalınlığının 2 metreyi geçtiğini hatırlatan Ensari, "Önceki yıllara nazaran bu yıl hiç kar yok. Bölgemiz için kar çok önemli. Hem tarımsal hem de hayvancılık açısından hayati önem taşıyor. Kayak merkezimizi bu yıl sezona açamadık. Suni karlama makineleri talep ettik. İnşallah yakın zamanda bu makinelerle kayak pistlerimizde kar kalınlığını istenilen seviyeye ulaştıracağız. Yıllardır böyle sıcakta bir kış geçirmiyoruz. Bu durum bölgemiz için normal değil." diye konuştu.