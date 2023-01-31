Kar yağışı en çok ona yaradı! Ekmeğini kardan böyle çıkartıyor

Kar yağışı sonrası kar küreme aletiyle çarşı merkezinde dolaştığını bildiren Turgut Danış, "Gevaş ilçesinde ikamet ediyorum. Geçimimi yaz aylarında amelelik ve inşaat işleri yaparak sağlıyorum. Kış aylarında ise bu işler olmadığı için bende damlardaki karı temizleyerek sağlıyorum. Bazen zor bazen de riskli olmasına rağmen yinede yapmak zorunda kalıyorum. Kar yağışı sonrası kar küreme aletimi alıp çarşı merkezinde geziyorum. Beni gören vatandaşlar ve esnaf, ev veya iş yerlerinin damlarındaki karı temizlememi istiyorlar. Ücrette anlaştıktan sonra temizlik işini yapıyorum. Ücretim 50 metrekarelik bir alan için 50 TL. Günde bazen 5-6 dam temizliyorum. Yazın işçilik kışın da kar temizleyerek geçimi sağlamış oluyorum. Hem vatandaşlar memnun hem ben. Severek yapıyorum ve hep kar yağsın diyorum” ifadelerini kullandı.