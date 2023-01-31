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Yaşam
5
Kar yağışı en çok ona yaradı! Ekmeğini kardan böyle çıkartıyor

2023-01-31 09:16:10
Kar yağışı en çok ona yaradı! Ekmeğini kardan böyle çıkartıyor

Özlemle beklenen kar yağışı pek çok ilde başladı. Kar kimi için eğlence anlamına gelse de bazı vatandaşlar için bu bir tür ekmek kapısı... Kar yağar yağmaz çalışmaya başlayanlar ise 'Kar en çok bize yaradı' yorumunu yapıyor.

#1
Foto - Kar yağışı en çok ona yaradı! Ekmeğini kardan böyle çıkartıyor

Van'ın Gevaş ilçesinde yağan kar kimine eziyet, kimine eğlence, kimine de gelir kaynağı oldu.

#2
Foto - Kar yağışı en çok ona yaradı! Ekmeğini kardan böyle çıkartıyor

Gevaş ilçesinde ikamet eden Turgut Danış adlı vatandaş, kar yağışı sonrası evlerin damlardaki karı temizleyerek gelir elde ediyor.

#3
Foto - Kar yağışı en çok ona yaradı! Ekmeğini kardan böyle çıkartıyor

Kar yağışının en çok kendisine yaradığını söyleyen Danış, kar yağışı sonrası ilçede çatısı olmayan evlerin damlarını belirli bir ücret karşılığı temizlediğini kaydetti.

#4
Foto - Kar yağışı en çok ona yaradı! Ekmeğini kardan böyle çıkartıyor

Kar yağışı sonrası kar küreme aletiyle çarşı merkezinde dolaştığını bildiren Turgut Danış, "Gevaş ilçesinde ikamet ediyorum. Geçimimi yaz aylarında amelelik ve inşaat işleri yaparak sağlıyorum. Kış aylarında ise bu işler olmadığı için bende damlardaki karı temizleyerek sağlıyorum. Bazen zor bazen de riskli olmasına rağmen yinede yapmak zorunda kalıyorum. Kar yağışı sonrası kar küreme aletimi alıp çarşı merkezinde geziyorum. Beni gören vatandaşlar ve esnaf, ev veya iş yerlerinin damlarındaki karı temizlememi istiyorlar. Ücrette anlaştıktan sonra temizlik işini yapıyorum. Ücretim 50 metrekarelik bir alan için 50 TL. Günde bazen 5-6 dam temizliyorum. Yazın işçilik kışın da kar temizleyerek geçimi sağlamış oluyorum. Hem vatandaşlar memnun hem ben. Severek yapıyorum ve hep kar yağsın diyorum” ifadelerini kullandı.

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