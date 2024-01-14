Kar yağdı yollar kapandı! Bakın genç adam market alışverişini nasıl yaptı

Yaşananları kamerasına kayıt eden genç, görüntüleri hesabında paylaşınca çok sayıda beğeni kazandı. İçerik üreticisi Onur Ekin yaptığı açıklamada,”Kar nedeniyle ana yolumuz açık ama mahalle yollarımız kapalı. Ben de bugün köyde kar manzarası çekmek istiyordum. Bizim de market ihtiyacımız oldu. Aklıma dronla alış veriş yapmak geldi. Marketçiyi aradım istediklerimi söyledim. Dronla alış veriş yaptık benim için ilginç bir tecrübe oldu” ifadelerini kullandı.