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Kar yağdı yollar kapandı! Bakın genç adam market alışverişini nasıl yaptı

2024-01-14 10:34:35
Kar yağdı yollar kapandı! Bakın genç adam market alışverişini nasıl yaptı

Artvin'in de kar yağışı sebebiyle yollar kapandı. Bir genç ise dron ile market alışverişi sorununu hızlıca çözdü.

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Foto - Kar yağdı yollar kapandı! Bakın genç adam market alışverişini nasıl yaptı

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Meydancık köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanınca sosyal medya içerik üreticisi genç, markete gönderdiği dronla ihtiyaçlarını aldı. İlçeye bağlı Meydancık köyünde yaşayan içerik üreticisi Onur Ekin, yoğun kar yağışı nedeniyle evinin bulunduğu mahallenin yolları kapanınca market alışverişi için ilginç bir yöntem kullandı. Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Meydancık köyünün ana yolu ulaşıma açık olsa da mahalle yolları kapanmış durumda. Köyde çektiği videolarla çok sayıda takipçiye ulaşan Ekin, market alış verişi için aklına ilginç bir fikir geldi. Köyün market işletmecisi Esen Yağcı’yı arayan Ekin, ihtiyacı olan ürünleri dronla almak istediğini söyledi. Dronuna bağladığı ip ve ucuna bağladığı poşeti yaklaşık kuş uçuşu 500 metre uzaklıktaki markete göndererek, ihtiyacı olan ekmek ve makarnayı markete gitmeden köyün muhteşem manzarası eşliğinde almış oldu.

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Foto - Kar yağdı yollar kapandı! Bakın genç adam market alışverişini nasıl yaptı

Yaşananları kamerasına kayıt eden genç, görüntüleri hesabında paylaşınca çok sayıda beğeni kazandı. İçerik üreticisi Onur Ekin yaptığı açıklamada,”Kar nedeniyle ana yolumuz açık ama mahalle yollarımız kapalı. Ben de bugün köyde kar manzarası çekmek istiyordum. Bizim de market ihtiyacımız oldu. Aklıma dronla alış veriş yapmak geldi. Marketçiyi aradım istediklerimi söyledim. Dronla alış veriş yaptık benim için ilginç bir tecrübe oldu” ifadelerini kullandı.

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