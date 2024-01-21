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Yaşam
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Kar etkisini yitirdi güzel manzaralar ortaya çıktı

2024-01-21 17:34:00
Kar etkisini yitirdi güzel manzaralar ortaya çıktı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan kar sonrası ortaya güzel manzaralar çıktı.

#1
Foto - Kar etkisini yitirdi güzel manzaralar ortaya çıktı

Edirne'de dün öğlen başlayan ve akşam saatlerine kadar etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü.

#2
Foto - Kar etkisini yitirdi güzel manzaralar ortaya çıktı

Uzun süredir kar yağışına hasret olan vatandaşlar, güzel manzaranın tadını çıkardı. Çocuklar aileleriyle kar topu oynadı, fotoğraf çektirdi.

#3
Foto - Kar etkisini yitirdi güzel manzaralar ortaya çıktı

Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserler karla kaplandı.

#4
Foto - Kar etkisini yitirdi güzel manzaralar ortaya çıktı

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte yağış beklenmiyor.

#5
Foto - Kar etkisini yitirdi güzel manzaralar ortaya çıktı

Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar da yerini soğuk havaya bıraktı.

#6
Foto - Kar etkisini yitirdi güzel manzaralar ortaya çıktı

#7
Foto - Kar etkisini yitirdi güzel manzaralar ortaya çıktı

#8
Foto - Kar etkisini yitirdi güzel manzaralar ortaya çıktı

#9
Foto - Kar etkisini yitirdi güzel manzaralar ortaya çıktı

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