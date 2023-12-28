2023-12-28 09:25:32 Kar 2 metreye ulaştı!
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığında kapalı yolları açma çalışmaları devam ediyor.
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığında kapalı yolları açma çalışmaları devam ediyor.
Beytüşşebap'ta ilçe özel idare ekipleri, 3 grup köy yolunu açmak için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.
Kar kalınlığının yer yer 2 metreye kadar çıktığı köy yollarında iş makineleri yolları güçlükle açıyor.
Çalışmalar 3 gündür aralıksız devam ediyor.
Şırnak'ta kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buldu, yol açma çalışmaları devam ediyor
Şırnak'ta kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buldu, yol açma çalışmaları devam ediyor
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