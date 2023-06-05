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Dünya
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Kaplumbağalar ısınmak için bakın ne yaptı

2023-06-05 23:44:41
Kaplumbağalar ısınmak için bakın ne yaptı

İtalya'da bulunan Appiano Gentile ve Tradate Çam Ormanı Parkı'nda bulunan kaplumbağalar objektiflere takıldı.

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Foto - Kaplumbağalar ısınmak için bakın ne yaptı

İtalya'nın Lambordiya bölgesinde bulunan Appiano Gentile ve Tradate Çam Ormanı Parkı'nda doğal koruma altında bulunan su kaplumbağaları güneş altında ısınmak için göletlerden çıktı.

#2
Foto - Kaplumbağalar ısınmak için bakın ne yaptı

#3
Foto - Kaplumbağalar ısınmak için bakın ne yaptı

#4
Foto - Kaplumbağalar ısınmak için bakın ne yaptı

#5
Foto - Kaplumbağalar ısınmak için bakın ne yaptı

#6
Foto - Kaplumbağalar ısınmak için bakın ne yaptı

#7
Foto - Kaplumbağalar ısınmak için bakın ne yaptı

#8
Foto - Kaplumbağalar ısınmak için bakın ne yaptı

#9
Foto - Kaplumbağalar ısınmak için bakın ne yaptı

#10
Foto - Kaplumbağalar ısınmak için bakın ne yaptı

#11
Foto - Kaplumbağalar ısınmak için bakın ne yaptı

#12
Foto - Kaplumbağalar ısınmak için bakın ne yaptı

#13
Foto - Kaplumbağalar ısınmak için bakın ne yaptı

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