2023-06-05 23:44:41 Kaplumbağalar ısınmak için bakın ne yaptı
İtalya'da bulunan Appiano Gentile ve Tradate Çam Ormanı Parkı'nda bulunan kaplumbağalar objektiflere takıldı.
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İtalya'da bulunan Appiano Gentile ve Tradate Çam Ormanı Parkı'nda bulunan kaplumbağalar objektiflere takıldı.
İtalya'nın Lambordiya bölgesinde bulunan Appiano Gentile ve Tradate Çam Ormanı Parkı'nda doğal koruma altında bulunan su kaplumbağaları güneş altında ısınmak için göletlerden çıktı.
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