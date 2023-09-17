  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
7
Kapalıçarşı’da çıkan yangın söndürüldü

2023-09-17 02:19:26
Kapalıçarşı’da çıkan yangın söndürüldü

Fatih’te bulunan Kapalıçarşı’da çıkan yangın söndürüldü.

#1
Foto - Kapalıçarşı’da çıkan yangın söndürüldü

Fatih’te bulunan Kapalıçarşı’nın Mercan Kapısı bölümünde, 22.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre Kapalıçarşı’daki bir dükkanda çıkan yangın çatı kısmına sirayet etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

#2
Foto - Kapalıçarşı’da çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Valisi Davut Gül konuyla ilgili açıklama yaptı: Kapalıçarşı’nın çatı katında meydana gelen yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun.

#3
Foto - Kapalıçarşı’da çıkan yangın söndürüldü

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri 25 araç ve 79 personel ile yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangını duyan işyeri sahipleri ise olay yerine akın etti.

#4
Foto - Kapalıçarşı’da çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sona erene kadar, güvenlik amacıyla kimse içeri alınmadı.

#5
Foto - Kapalıçarşı’da çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

#6
Foto - Kapalıçarşı’da çıkan yangın söndürüldü

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Enerji şirketi borcunu ödeyemedi! Türk bankası şirketin yarısına bir anda ortak oldu
Ekonomi

Enerji şirketi borcunu ödeyemedi! Türk bankası şirketin yarısına bir anda ortak oldu

İş Bankası, alacaklarına karşılık Greeneco Enerji Elektrik Üretim Şirketi’nin yüzde 50'sini satın aldı.
ABD ve Suudi Arabistan’dan flaş hamle! Şimdiye kadarki en büyüğünü yaptılar! Bütün dünya şaşkın
Dünya

ABD ve Suudi Arabistan’dan flaş hamle! Şimdiye kadarki en büyüğünü yaptılar! Bütün dünya şaşkın

ABD ve Suudi Arabistan, bu hafta, Orta Doğu'da şimdiye kadarki en büyük İHA tatbikatını gerçekleştirdi.

Eris varyantı Türkiye’de! Bilim Kurulu üyesi her şeyi açıkladı
Sağlık

Eris varyantı Türkiye’de! Bilim Kurulu üyesi her şeyi açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Covid-19’un yeni varyantı Eris’in Türkiye'de 9 kişide tespit edildiğini açıklamasının ardından vatandaşlar..
İran'ı karıştıracak suikast önlendi
Dünya

İran'ı karıştıracak suikast önlendi

İran'da başörtüsü mecburiyetine riayet etmediği gerekçesiyle gözaltına alınan ve polis nezaretinde hayatını kaybeden Mahsa Emini'nin babası ..
İtalya'da dehşet! 5 yaşındaki çocuk öldü
Dünya

İtalya'da dehşet! 5 yaşındaki çocuk öldü

İtalya Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timine ait gösteri uçağı prova esnasında düştü. Pilot son anda paraşütle kurtulurken, uçağın düştüğü böl..
Dışişleri Bakanı Fidan, 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'nda konuştu
Kobi

Dışişleri Bakanı Fidan, 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'nda konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin, üç kıtanın buluştuğu bir noktada, işbirliğini teşvik eden her plana açık olduğunu belirterek, "An..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23