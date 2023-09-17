2023-09-17 02:19:26 Kapalıçarşı’da çıkan yangın söndürüldü
Fatih’te bulunan Kapalıçarşı’da çıkan yangın söndürüldü.
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Fatih’te bulunan Kapalıçarşı’da çıkan yangın söndürüldü.
Fatih’te bulunan Kapalıçarşı’nın Mercan Kapısı bölümünde, 22.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre Kapalıçarşı’daki bir dükkanda çıkan yangın çatı kısmına sirayet etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İstanbul Valisi Davut Gül konuyla ilgili açıklama yaptı: Kapalıçarşı’nın çatı katında meydana gelen yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri 25 araç ve 79 personel ile yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangını duyan işyeri sahipleri ise olay yerine akın etti.
İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sona erene kadar, güvenlik amacıyla kimse içeri alınmadı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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