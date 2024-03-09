2024-03-09 13:32:59 Kapak öyle olmaz böyle olur! İlk Türk astronot Alper Gezeravcı topu tam 90’a taktı! Vallahi helal olsun
Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, Alper Gezeravcı'nın, ilk Türk astronot sıfatıyla uzayda bayrak göstermesini hazmedemeyip "Parasıyla turistik gezi" deme gafletinde bulunan çevrelere yaptığı tarihi kapağı köşesine taşıdı. Gazeteci Cüneyt Özdemir’in, YouTube programında Gezeravcı'ya "Siz uzay turisti misiniz?" diye sorduğunu, Gezeravcı’nın da "İş için parasını ödeyerek Türkiye'den ABD'ye uçtuğunuzda turist mi oluyorsunuz?” diyerek şahane bir cevap verdiğini belirten Aytuğ, yazısında şunları kaydetti: