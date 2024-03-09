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Medya
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Kapak öyle olmaz böyle olur! İlk Türk astronot Alper Gezeravcı topu tam 90’a taktı! Vallahi helal olsun

2024-03-09 13:32:59
Kapak öyle olmaz böyle olur! İlk Türk astronot Alper Gezeravcı topu tam 90’a taktı! Vallahi helal olsun

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, Alper Gezeravcı'nın, ilk Türk astronot sıfatıyla uzayda bayrak göstermesini hazmedemeyip "Parasıyla turistik gezi" deme gafletinde bulunan çevrelere yaptığı tarihi kapağı köşesine taşıdı. Gazeteci Cüneyt Özdemir’in, YouTube programında Gezeravcı'ya "Siz uzay turisti misiniz?" diye sorduğunu, Gezeravcı’nın da "İş için parasını ödeyerek Türkiye'den ABD'ye uçtuğunuzda turist mi oluyorsunuz?” diyerek şahane bir cevap verdiğini belirten Aytuğ, yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Kapak öyle olmaz böyle olur! İlk Türk astronot Alper Gezeravcı topu tam 90’a taktı! Vallahi helal olsun

“Türkiye'nin her bilimsel ve teknolojik atağına burun büken, "İstemezük" demeyi muhalefet sanan bildik çevreler, Alper Gezeravcı'nın ilk Türk astronot sıfatıyla uzayda bayrak göstermesini de hazmedemediler doğal olarak. Bu büyük hamleye "Parasıyla turistik gezi" deme gafletinde bulundular. 

#2
Foto - Kapak öyle olmaz böyle olur! İlk Türk astronot Alper Gezeravcı topu tam 90’a taktı! Vallahi helal olsun

Gazeteci Cüneyt Özdemir de YouTube programında Alper Gezeravcı'ya yekten "Siz uzay turisti misiniz?" diye sordu. Gezeravcı şahane bir cevap verdi: "İş için parasını ödeyerek Türkiye'den ABD'ye uçtuğunuzda turist mi oluyorsunuz?" Cüneyt Özdemir bile bu sözlerden etkilenip, "Dört dörtlük bir cevap" dedi. 

#3
Foto - Kapak öyle olmaz böyle olur! İlk Türk astronot Alper Gezeravcı topu tam 90’a taktı! Vallahi helal olsun

Evet ya, Alper kardeşimiz Uluslararası Uzay İstasyonu'na 12 ayrı deney gerçekleştirmek için gitti. Dünyada herhangi bir laboratuvarda gerçekleştirilemeyecek deneyler. 

#4
Foto - Kapak öyle olmaz böyle olur! İlk Türk astronot Alper Gezeravcı topu tam 90’a taktı! Vallahi helal olsun

Ona "turist" diyen kifayetsiz ve iktidarsız muhterislerin zihin çaplarının erişemeyeceği bir başka gerçek ise Gezeravcı'nın çocuklar ve gençler için umut, cesaret ve teşvik objesi haline gelmesi, idol olmasıydı. Onlar NASA'ya ödenen birkaç milyon doların hesabıyla uğraşırken, milyar dolarlarla ifade edilemeyecek bu muhteşem kazanımı görecek halde değillerdi tabii ki... Alper Gezeravcı da bunun altını çizmek için Cüneyt Özdemir'e "Bu yolculuğu örselemek için çabalayanlar aslında kendi çocuklarının geleceğini örseliyorlar" diyordu.  Tabii anlayana…”

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