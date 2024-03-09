Kapak öyle olmaz böyle olur! İlk Türk astronot Alper Gezeravcı topu tam 90’a taktı! Vallahi helal olsun

Ona "turist" diyen kifayetsiz ve iktidarsız muhterislerin zihin çaplarının erişemeyeceği bir başka gerçek ise Gezeravcı'nın çocuklar ve gençler için umut, cesaret ve teşvik objesi haline gelmesi, idol olmasıydı. Onlar NASA'ya ödenen birkaç milyon doların hesabıyla uğraşırken, milyar dolarlarla ifade edilemeyecek bu muhteşem kazanımı görecek halde değillerdi tabii ki... Alper Gezeravcı da bunun altını çizmek için Cüneyt Özdemir'e "Bu yolculuğu örselemek için çabalayanlar aslında kendi çocuklarının geleceğini örseliyorlar" diyordu. Tabii anlayana…”