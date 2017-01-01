Kapadokya'nın "uzaydan görülen" heykelleri

Nevşehir Kapadokya'da Avustralyalı heykeltıraş Andrew Rogers tarafından yapılan dev heykeller ziyaretçilerini bekliyor.
2007 ve 2009 yılında yapılan heykeller, gökyüzünden bile görülüyor.
10 yıldır "Hayatın Ritmi" adlı projesi ile dünyanın çeşitli ülkelerine, Google Earth'ın yanı sıra uzaydan görülebilen heykeller yapan Avustralyalı heykeltıraş Andrew Rogers, Türkiye'de Kapadokya bölgesine 400 metre yüksekliğinde "Hayatın Ritmi" adlı dev heykelleri yaptı.
"Kainata Taşlarla Fısıldayan Adam" olarak da bilinen Avustralyalı heykeltıraş Rogers'in, 10 yıl önce başladığı ve "Hayatın Ritmi" adını verdiği projesi kapsamında yapılan dev heykeller ziyaretçilerini bekliyor.