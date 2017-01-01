Kapadokya'da 1 Mayıs yoğunluğu

Peribacaları, kayadan oyma tarihi manastırları ve mağara otelleri ile ünlü Kapadokya bölgesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatili dolayısıyla yerli turist yoğunluğu yaşandı.
Türkiye'nin çeşitli illerinden okulların yanı sıra, arkadaşları veya aileleriyle bölgeye gelenler, Göreme, Uçhisar ve Çavuşin'de peribacaları arasında gezinti yaptı, Derinkuyu ilçesi ve Kaymaklı beldesindeki yeraltı yerleşim alanlarını ziyaret etti.
Turlara yoğun ilgi gösteren turistler, Kapadokya'da at, atv ve deve turlarına katıldı.
Turlara katılanlardan Özlem Çalış, AA muhabirine, Manisa'dan ailesiyle geldiği Kapadokya'da, doğal kaya oluşumları arasında gezinti yapmanın keyfini yaşadığını belirtti.
Yıllardır Kapadokya'yı görmek istediklerini aktaran Çalış, "1 Mayıs tatilini değerlendirmek için hafta sonu ile birleştirerek 4 günlük bir gezi düzenledik. İlk defa geldim ama hayran kaldım. Sosyal paylaşım sitelerinden fotoğraflar paylaşarak arkadaşlarıma burayı görmelerini tavsiye ediyorum. Kapadokya, gece ve gündüz çok ayrı güzelliklere sahip." dedi.
Çok merak ettiği bölgenin güzelliklerini görmek amacıyla İstanbul'dan geldiğini dile getiren Hülya Sözer ise Kapadokya'nın doğallığı karşısında etkilendiğini ifade etti.
Kapadokya'ya ilk kez geldiğini anlatan Sözer, "Çok büyüleyici, heyecan verici bir bölge. Geçmiş medeniyetlerin izlerini burada görmek mümkün, o günkü resimlerin bugüne kadar korunarak gelmesi beni çok duygulandırdı. Peribacaları ve kayadan oyma alanları gezerken heyecanlandım." diye konuştu.
Bölgeye gelen tatilcilere tarihi ve turistik alanlar hakkında bilgi aktaran Profesyonel Tur Rehberi Ergün Akkan da kısa süreli ve günübirlik tatillerin Kapadokya için faydalı olduğunu, böyle zamanlarda yerli turistlerin bölgeye ilgi gösterdiğini söyledi. Akkan, yerli turistlerin uzun süreli tatillerde sahilleri, kısa süreli tatillerde kültür turizmini tercih ettiğini belirtti.