KAP'a bildirildi: Sabancı Holding ünlü şirketini resmen sattı
Sabancı Holding'in bünyesinde bulunan ünlü şirketin satışıyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na önemli bir bildirim yapıldı.
Sabancı Holding'in bünyesinde bulunan ünlü şirketin satışıyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na önemli bir bildirim yapıldı.
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş., Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğu payların satışına ilişkin sürecin tamamlandığını duyurdu.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, daha önce Heidelberg Materials AG tarafından kullanılan ön alım hakkı kapsamında yürütülen pay devir işlemlerinin sonuçlandığı belirtildi.
Açıklamaya göre Sabancı Holding aktifinde bulunan 76.035.136,43 TL nominal değerli Akçansa paylarının tamamı Heidelberg Materials AG'ye devredildi.
İşlem, 1,1 milyar dolar toplam şirket değeri üzerinden yapılan hesaplamalar sonucunda, 1 TL nominal değerli pay başına 5,62743 dolar fiyatla gerçekleştirildi. Böylece satış işleminin toplam bedeli 427,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Şirket, satış işlemlerinin 18 Haziran 2026 tarihi itibarıyla tamamlandığını ve satış bedelinin tamamının peşin olarak tahsil edildiğini bildirdi. Söz konusu satışla birlikte Sabancı Holding'in Akçansa'daki yüzde 39,72 oranındaki ortaklığı sona ermiş oldu. Patronlar Dünyası
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