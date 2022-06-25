2022-06-25 23:49:11 Kanserli hücreleri yok ediyor! 1 kaşık eklemek yeterli
Kanser dahil birçok hastalığa karşı etkili olan bamya tohumunun faydaları saymakla bitmiyor.
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Kanser dahil birçok hastalığa karşı etkili olan bamya tohumunun faydaları saymakla bitmiyor.
Bamya son yıllarda bilim dünyası tarafından da popüler hale geldi ve birçok araştırmanın konusu oldu.
Bamya tohumu, bamya bitkisinin içiden çıkan küçük çekirdeklerden oluşuyor.
B ve C vitamini, potasyum, folik asit, demir, çinko ve kalsiyum açısından zengin bir besin.
Eğer bamyayı sevmeyen biriyseniz, bamyanın tohumundan faydalanabilirsiniz.
Alternatif tıpta yüzyıllardır kullanılan bamya tohumu, sağlık sorunlarının çözüme kavuşturulmasında sıklıkla tercih edilmektedir.
Özellikle konu kanser ve bağırsak rahatsızlığı olduğunda, bamyo tohumu oldukça faydalı olmaktadır.
Bamya tohumunun sağlığa faydaları Bamya tohumu, güçlü antioksidan özelliğine sahiptir ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini sağlar.
Antioksidan kaynağı olan bamya tohumu, bağışıklık sistemindeki rahatsızlıkların tedavisinde düzenleyicidir.
Öte yandan grip, nezle gibi hafif hastalıklar ve kolon kanseri gibi ciddi hastalıkların tedavisinde kullanılır.
Bamya tohumu, insan vücudunda oluşabilecek tümör riskini en aza indirmesi sayesinde kansere karşı savaş açar.
Vücutta var olan tümör hücrelerinin ise çoğalmasını engeller.
Düzenli tüketildiğinde bağırsakların temizlenmesine yardımcı olur ve sindirim sistemi sorunlarını çözüme kavuşturur.
Yoğurt-bamya tohumu karışımı Tohumların daha rahat yenilebilmesi açısından öğütülmesi uygundur.
Toz halindeki bamya tohumuna yoğurt eklenerek sağlıklı bir karışım elde edilebilir.
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