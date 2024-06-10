Kansere karşı koruyucu! Bardak bardak satılıyor

Bekmez,"Özel bir makinesi var. Makineden sonra hiç suyu kalmıyor. Kahramanmaraş'ta Cemal kardeşimle ilk biz yapıyoruz. Elimizden geldiğince Kahramanmaraş halkına hizmet vermeye devam ediyoruz. Şeker kamışını bir gün önceden hazırlıyoruz. Sabahleyin de çekimini yapıyoruz. Halk yeni yeni keşfetmeye başladı. Çoğu insan bilmiyor. Anlamaya çalışıyorlar, çözmeye çalışıyorlar. Ama içenler de gayet memnun. Çok güzel olduğunu söylüyorlar" ifadesini kullandı.