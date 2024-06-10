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Yaşam
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Kansere karşı koruyucu! Bardak bardak satılıyor

2024-06-10 16:34:48
Kansere karşı koruyucu! Bardak bardak satılıyor

Kahramanmaraş'ta bir esnaf sağlığa son derece faydalı olan şeker kamışı suyu satışı yapıyor.

#1
Foto - Kansere karşı koruyucu! Bardak bardak satılıyor

Onikişubat ilçesi kültür merkezi yanında kendi iş yerinde şeker kamışı suyu satışı yapan esnaf Ali Bekmez, "Şeker kamışı suyu insan sağlığına faydalarının saymakla bitmez. Kanseri önlemekle birlikte mide sağlığını korur. Zorlu aşamalarından sonra Kahramanmaraş halkıyla buluşturuyoruz" dedi.

#2
Foto - Kansere karşı koruyucu! Bardak bardak satılıyor

Bekmez, "Şeker kamışının faydasını saymak gerekirse, sağlıklı bir şeker. Kanseri önler. Mide sağlığını korur. Solunum yolunu temizler. Cildi temizler. Bağışıklığı güçlendirir. Kahramanmaraş'a ilk olarak biz yapıyoruz. Necip Fazıl Kültür merkezi civarında. Bunu yapmanın özel uğraşları var. Zorlu süreçlerden geçiyor" dedi.

#3
Foto - Kansere karşı koruyucu! Bardak bardak satılıyor

Bekmez,"Özel bir makinesi var. Makineden sonra hiç suyu kalmıyor. Kahramanmaraş'ta Cemal kardeşimle ilk biz yapıyoruz. Elimizden geldiğince Kahramanmaraş halkına hizmet vermeye devam ediyoruz. Şeker kamışını bir gün önceden hazırlıyoruz. Sabahleyin de çekimini yapıyoruz. Halk yeni yeni keşfetmeye başladı. Çoğu insan bilmiyor. Anlamaya çalışıyorlar, çözmeye çalışıyorlar. Ama içenler de gayet memnun. Çok güzel olduğunu söylüyorlar" ifadesini kullandı.

#4
Foto - Kansere karşı koruyucu! Bardak bardak satılıyor

#5
Foto - Kansere karşı koruyucu! Bardak bardak satılıyor

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Foto - Kansere karşı koruyucu! Bardak bardak satılıyor

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