Eski albaydan Türkiye için çok konuşulacak Eurofighter çıkışı: O iş bitti

Aynı şekilde bunlar Tranche 3 denen Eurofighter grubunda savaş uçakları. Yani belli bir saat kullanılmış ve bize devredilecek. Bunlarla ilgili çalışmalar var. İşte bazı detaylar var. Bazıları, yani oraya bizimkiler gidecek. Pilotların bir bölümü buraya gelecek. Bazı uçaklar buraya gelecek. Bazıları orada kalacak. Yani bir süreç, eğitim süreçleri başlamış durumda. Hani artık bu konuda nihayet anlaşma da yapılmak üzere. O konuda bilgiler aldık. Bu çok kıymetli.