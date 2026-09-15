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Eski albaydan Türkiye için çok konuşulacak Eurofighter çıkışı: O iş bitti

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Eski albaydan Türkiye için çok konuşulacak Eurofighter çıkışı: O iş bitti

Güvenlik Analisti Dr. Eray Güçlüer, Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı tedarikiyle ilgili olarak 'O iş artık bitti' diyerek önemli tespitlerde bulundu.

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Foto - Eski albaydan Türkiye için çok konuşulacak Eurofighter çıkışı: O iş bitti

Türkiye’nin Eurofighter Typhoon tedarik sürecinde önemli bir aşamaya geçildi. Körfez ülkelerinden alınacak Tranche 3 ve İngiltere’den tedarik edilecek Tranche 4 Eurofighter’lar için Türk pilotların eğitim süreci başladı. Dr. Eray Güçlüer, Haber7'ye önemli açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Eski albaydan Türkiye için çok konuşulacak Eurofighter çıkışı: O iş bitti

Eray Güçlüer yaptığı açıklamada Eurofighter sürecinin artık halledildiğini ifade ederek, "Aslında Eurofighter süreci hızlı ilerliyor. Gerçekten Savunma Bakanlığımızı bu anlamda tebrik ediyoruz. Ciddi bir çaba içerisindeler ve süreç tahminimizden daha hızlı gelişiyor. Ne demek?

#3
Foto - Eski albaydan Türkiye için çok konuşulacak Eurofighter çıkışı: O iş bitti

Şimdi iki grup var biliyorsunuz. Birincisi bizim iki Körfez ülkesinden alacağımız Eurofighter'lar var. Bunların eğitimleri başlamış durumda, öyle diyelim artık. Bir süreç başlamış durumda.

#4
Foto - Eski albaydan Türkiye için çok konuşulacak Eurofighter çıkışı: O iş bitti

Aynı şekilde bunlar Tranche 3 denen Eurofighter grubunda savaş uçakları. Yani belli bir saat kullanılmış ve bize devredilecek. Bunlarla ilgili çalışmalar var. İşte bazı detaylar var. Bazıları, yani oraya bizimkiler gidecek. Pilotların bir bölümü buraya gelecek. Bazı uçaklar buraya gelecek. Bazıları orada kalacak. Yani bir süreç, eğitim süreçleri başlamış durumda. Hani artık bu konuda nihayet anlaşma da yapılmak üzere. O konuda bilgiler aldık. Bu çok kıymetli.

#5
Foto - Eski albaydan Türkiye için çok konuşulacak Eurofighter çıkışı: O iş bitti

Ama aynı zamanda İngiltere'den alacağımız Tranche 4 dediğimiz Eurofighter'ın en üst modeli, sıfır olanlar. Bunlar için de pilot eğitimleri işte başlamış diyelim artık. Yani hakikaten çok önemli bir yol alınmış durumda. 2030'da da teslim edilecek. Bu çok kıymetli.

#6
Foto - Eski albaydan Türkiye için çok konuşulacak Eurofighter çıkışı: O iş bitti

Hakikaten Türkiye'nin bölgedeki konjonktürel gelişimlere bakıldığı zaman Eurofighter konusunu bu kadar kısa sürede halledebilmesi, eğitim süreçlerinin vesairenin olması çok önemli. Biliyorsunuz, işte yine basın bilgilendirme brifinginde de ifade edildi. Bizim pilotlarımız gidip orada, işte ilk eğitimlere başlamışlar İngiltere'de. Bu da önemli.

#7
Foto - Eski albaydan Türkiye için çok konuşulacak Eurofighter çıkışı: O iş bitti

Dolayısıyla Eurofighter konusunun artık halledilmiş olması Türkiye için büyük bir stratejik kazanımdır. Yani bunu görmek lazım. Gelişmeleri takip edeceğiz ama artık sürecin başladığını, eğitimlerin başladığını; hem Körfez ülkelerinden alacağımız Eurofighter'lar için hem de İngiltere'den alacağımız Tranche 4'ler için sürecin başladığını çok net bir şekilde anlıyoruz.

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Yorumlar

Vay vay

Gözümüz aydın, eurofighter uçaklar geliyor,inşallah ikinci el değildir..
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