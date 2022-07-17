Kanser riskini azaltan sebzeler

Ancak sarımsağın kansere karşı 1 numaralı yardımcı olduğu bilinmektedir. Araştırmalara göre, kanserin kökeni ve gelişimindeki çeşitli süreçler üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olan, alil-sülfür adı verilen benzersiz bir bileşen içerir. Yapılan çalışmalar sarımsağın meme kanseri, beyin tümörü, akciğer kanseri, pankreas kanseri, prostat kanseri ve mide kanseri türlerinin büyümesini durdurduğunu göstermektedir.