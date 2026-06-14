Kanser önleyici altın süt nasıl yapılır? Bu öneriye kulak verin, adımları uygulayın... Öksürüğü yok ediyor

Altın süt, geleneksel tariflerde zerdeçalın sütle buluşturulmasıyla hazırlanan besleyici bir içecek olarak biliniyor. Sarı rengini zerdeçaldan alan bu karışım; karabiber, tarçın, zencefil ve bal gibi malzemelerle zenginleştirilebiliyor. Özellikle bağışıklık sistemini desteklemek, soğuk havalarda vücudu ısıtmak ve sindirimi rahatlatmak isteyenler tarafından sıkça tercih ediliyor. ALTIN SÜT NEDİR? Altın süt, temel olarak süt ve zerdeçal ile hazırlanan sıcak bir içecektir. İçeriğinde yer alan zerdeçalın ana bileşenlerinden kurkumin, antioksidan ve iltihap karşıtı özellikleriyle öne çıkar. Tarife eklenen karabiber ise kurkuminin vücutta daha iyi emilmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle altın süt hazırlanırken genellikle bir tutam karabiber eklenmesi önerilir. ALTIN SÜTÜN FAYDALARI NELERDİR? Altın süt, düzenli ve ölçülü tüketildiğinde vücudu destekleyen doğal içeceklerden biri olabilir. İçeriğindeki zerdeçal, zencefil ve tarçın sayesinde özellikle soğuk havalarda bağışıklık sistemine katkı sağlayabilir. Altın sütün öne çıkan faydaları şöyle sıralanabilir: 1. Bağışıklık sistemini destekleyebilir Zerdeçal ve zencefil gibi baharatlar, antioksidan içeriğiyle vücudun savunma sistemini destekleyebilir. Bu nedenle altın süt, özellikle kış aylarında sık tercih edilen içecekler arasında yer alır.