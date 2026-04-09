Petrol ve gaz müjdeleri beklenirken Türkiye'ye kötü haberi verdi: 20 milyar doları bulabilir Kapak rafında muhafaza ise... Buzdolabındaki yerine dikkat! Paket süt riski... Finans dünyasında dev hareketlilik: Bankalarda mevduat yağmuru İçişleri Bakanlığı uyardı Anadolu'da sel, su baskını ve çığ alarmı Kanser için yeni nesil araştırmalar çareyi buldu: İlaç prostat kanseriyle mücadele ediyor! Hayrete düşürdü Terör örgütü EOKA ortamı germeye devam ediyor: Helen ideolojisi için çalışıyorlar... Netanyahu'nun rezillikleri İsrail'in eski başbakanını çıldırttı
Kanser için yeni nesil araştırmalar çareyi buldu: İlaç prostat kanseriyle mücadele ediyor! Hayrete düşürdü

Yeni nesil araştırmalara göre prostat kanseri ile ilgili önemli detaylar ortaya çıktı ve bu bilgiler cerrahi metotların da önüne geçecek...

Yeni nesil araştırmalar, Metformin'in prostat tümör mikroçevresindeki AMPK yolağını aktive ederek egzersizin kanser karşıtı etkilerini moleküler düzeyde simüle ettiğini kanıtlıyor.

Prostat kanseri yönetimi, cerrahi ve radyoterapinin ötesine geçerek tümörün "metabolik bağımlılıklarını" hedefleyen yeni bir döneme evriliyor. 2025 ve 2026 yıllarında yayımlanan kapsamlı analizler, Metformin'in prostat dokusunda tıpkı yoğun bir fiziksel egzersiz gibi AMP-aktive protein kinaz (AMPK) enzimini uyardığını gösteriyor. Bu "egzersiz taklitçiliği" (exercise mimetic), kanser hücrelerinin enerji açlığı çekmesine neden olurken nüks riskini de azaltma potansiyeli taşıyor. Egzersiz ve Metformin, hücresel düzeyde ortak bir dili konuşur. Her iki uyaran da hücrenin ATP/AMP oranını değiştirerek hayati bir metabolik şalteri tetikler. Prostat kanseri hücrelerinde bu durum, kontrolsüz büyümenin ana motoru olan protein sentezinin durdurulması anlamına gelir. Son dönemde yapılan kohort çalışmaları ve faz analizleri, Metformin kullanan prostat kanseri hastalarında biyokimyasal nüks oranlarının (PSA artışı) daha düşük olduğunu işaret etmektedir.

Özellikle Androjen Deprivasyon Tedavisi (ADT) alan hastalarda gelişen metabolik sendrom ve insülin direncine karşı Metformin, egzersizle birlikte "çift yönlü bir koruma" sağlayarak kardiyovasküler riskleri de minimize etmektedir. DROZDOGAN Akademi Yorumu Prostat kanseri, sadece hormonlara bağımlı bir hastalık değildir; o aynı zamanda metabolik bir fırsatçıdır. Metformin'in bir "egzersiz taklitçisi" olarak tanımlanması, bize kanserle mücadelede bedenin kendi savunma mekanizmalarını (AMPK gibi) nasıl isabetle tetikleyebileceğimizi gösteriyor.

Bu çalışma bize şunu hatırlatıyor: En iyi ilaç bazen zaten elimizde olandır, ancak onu isabetli bir rehberlikle, yaşam tarzı ve egzersizle entegre etmek asıl şifayı sağlar. Metformin, prostat kanseri hücresinin "enerji hırsızlığını" durduran moleküler bir bekçidir.

İsabetli rehberlik, bu bekçiyi doğru hastada, doğru dozda ve doğru zamanda kullanmaktır.(drozdogan)

İktidar rüyası gören CHP'ye şamarı indirdi
Gündem

İktidar rüyası gören CHP'ye şamarı indirdi

Yolsuzluk, rüşvet ve kirli pazarlıklarla adı anılan CHP belediyelerinde skandallar bitmek bilmiyor. Millete hizmet yerine otel odalarında se..
İsrail'in son yaptığı Türkiye'nin sabrını taşırdı
Dünya

İsrail'in son yaptığı Türkiye'nin sabrını taşırdı

Dışişleri Bakanlığı, kandan beslenen terör devleti İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırılarına 'İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğunlaşan ve ..
CHP'li isim şaşırttı! 'Türkiye’nin başının belaya sokulmamasından çok memnunum'
Siyaset

CHP'li isim şaşırttı! 'Türkiye’nin başının belaya sokulmamasından çok memnunum'

CHP’li gazeteci Barış Yarkadaş, Türkiye’nin ABD-İsrail-İran geriliminde izlediği dengeli dış politikanın doğru olduğunu belirtti. Rusya-Ukra..
İsrail ateşkesi çiğnedi: Hürmüz'de büyük kriz!
Gündem

İsrail ateşkesi çiğnedi: Hürmüz'de büyük kriz!

İsrail'in Lübnan'a saldırması nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişi durduruldu!
Rezerv rekorlar kırarken ortalıkta yok satış yaparken lafı çok! Ali Babacan’dan şark kurnazlığı
Gündem

Rezerv rekorlar kırarken ortalıkta yok satış yaparken lafı çok! Ali Babacan’dan şark kurnazlığı

AK Parti hükümeti döneminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), cumhuriyet tarihin en büyük rezerv rekorlarını kırarken sesi çıkmayan ..
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Medya

Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu

İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturmasında adı geçen ünlü oyuncu Hande Erçel’in Adli Tıp raporu sonucu gün yüzüne çıktı. ..
