KANGAL ve EJDERHA aktif edildi: İHA'lar patır patır düştü

Her türlü İHA tehdidine karşı tek başına eksiksiz koruma sağlayabilecek evrensel bir çözüm bulunmazken, KANGAL FPV 100 ve EJDERHA AD 210 farklı tehdit türlerine yönelik tamamlayıcı kabiliyetleriyle katmanlı bir koruma yaklaşımı sunuyor. Bu iki sistemin bir arada kullanılmasıyla birlikte, tehdit tipinden bağımsız olarak İHA'lara karşı bütüncül bir koruma sağlanıyor.