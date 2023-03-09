2023-03-09 12:25:50 'Kandil' takvimi belirledi! Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecek: Demirtaş'tan Akşener'e açık mektup
Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilan etmesinin ardından ilk tebrik PKK'nın Meclis'teki eli HDP'den gelmişti. HDP'nin ziyaret çağrısına yeşil ışık yakan CHP'den flaş bir çıkış geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mart tarihinde HDP'yi ziyaret edeceği iddia edildi. Öte yandan bu süreçte 'HDP masada olursa biz masadan kalkarız' diyen İYİ Parti'nin nasıl konum alacağı ise merak konusu...