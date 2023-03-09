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'Kandil' takvimi belirledi! Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecek: Demirtaş'tan Akşener'e açık mektup

2023-03-09 12:25:50
'Kandil' takvimi belirledi! Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecek: Demirtaş'tan Akşener'e açık mektup

Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilan etmesinin ardından ilk tebrik PKK'nın Meclis'teki eli HDP'den gelmişti. HDP'nin ziyaret çağrısına yeşil ışık yakan CHP'den flaş bir çıkış geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mart tarihinde HDP'yi ziyaret edeceği iddia edildi. Öte yandan bu süreçte 'HDP masada olursa biz masadan kalkarız' diyen İYİ Parti'nin nasıl konum alacağı ise merak konusu...

#1
Foto - 'Kandil' takvimi belirledi! Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecek: Demirtaş'tan Akşener'e açık mektup

Seçimlere 2 ay kala kaosa dönen Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı belli oldu. Her ne kadar tam uzlaşı çıkmamış olsa da Kemal Kılıçdaroğlu masanın adayı olarak seçimlere katılacak.

#2
Foto - 'Kandil' takvimi belirledi! Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecek: Demirtaş'tan Akşener'e açık mektup

HDP'DEN CHP'YE ÇAĞRI: ZİYARET ETMENİZİ BEKLİYORUZ Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesinin ardından ilk destek PKK'nın Meclis'teki eli HDP'den geldi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tebrik ederek, kamuoyu önünde HDP'yi ziyaret etmesini beklediklerini ifade etti. HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’tan da ‘Kılıçdaroğlu’nu HDP’ye bekliyoruz’ çağrısına CHP’den cevap geldi.

#3
Foto - 'Kandil' takvimi belirledi! Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecek: Demirtaş'tan Akşener'e açık mektup

CHP'DEN CEVAP GECİKMEDİ:ZİYARET OLASIDIR CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel HDP'yi ziyaret edip etmeyeceklerine ilişkin soruya şu cevabı verdi; Ülkeyi yönetecek bir cumhurbaşkanı adayının her siyasi partiyi ziyaret edip, yapacaklarını anlatması son derece normal. Ziyaret olasıdır. Ben mecliste grup başkanvekilliği yapıyorum. HDP, diğer gruplar gibi milletin oyladığı, 6 milyon oy almış, gidin orada siyaset yapın diye oy verilmiş bir partidir. Yok saymak , ötekileştirmek olmaz. Ben seçim güvenliğine ilişkin HDP'yi daha önce ziyaret etmiştim. HDP'nin genel merkezine de ziyaret yapılır.

#4
Foto - 'Kandil' takvimi belirledi! Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecek: Demirtaş'tan Akşener'e açık mektup

KILIÇDAROĞLU HDP'Yİ ZİYARET EDECEK İDDİASI Tüm bu gelişmelerin ışığında CHP Genl Başkanı Kemal Kılıçaroğlu'nun masanın altındaki gizli ittifak HDP'yi 14 Mart tarihinde ziyaret edeceği iddia edildi. CHP'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. DEMİRTAŞ'TAN AKŞENER'E AÇIK MEKTUP CHP-HDP görüşmesi konuşulurken İYİ Parti'nin ise nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu. Geçtiğimiz günlerde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş İYİ Partti lideri Akşener'e açık mektup yazmış, Size hak olan müzakere siyaseti, HDP için neden bir hak değil? HDP’nin, oy vereceği cumhurbaşkanı adayı ile müzakere yapmasının nasıl bir sakıncası olabilir” diye sormuştu.

#5
Foto - 'Kandil' takvimi belirledi! Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecek: Demirtaş'tan Akşener'e açık mektup

İYİ PARTİ'DEN DEMİRTAŞ'A CEVAP İYİ Parti lideri Meral Akşener, “CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez” demişti. Demirtaş'ın açık mektubu sonrası, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem açıklama yaptı. Erdem, ''Ben Selahattin Demirtaş'ın mektubu hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü siyasette böyle bir metot yok. Ama biz kendi düşüncelerimizi söylüyoruz. Açık söylüyoruz. Hatırlarsanız bu yayınlarda söyledim. AYM kararlarına uyulması, kayyum uygulamalarının demokrasiye aykırı olduğu yahut AİHM kararına uyarken iktidarın sevdiği ya da sevmediği tutuklu gibi bir ayrımın olamayacağını... Bunlar yeni söylediğimiz şeyler değil" dedi.

#6
Foto - 'Kandil' takvimi belirledi! Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecek: Demirtaş'tan Akşener'e açık mektup

Ama bizim kesin olan çizgilerimiz var" diyen Erdem, "Milletin çizgisi olduğuna inandığımız için biz onu ortaya koyuyoruz. Her siyasi parti milletin sesidir. Milletin temsilcisi olduğu, milletin değerlerini temsil ederek bunu gündeme getirdiği zaman ancak teveccüh görür ve yaptığı siyaset bir işe yarar diye düşünüyorum. 85 milyonun da inandığını düşündüğümüz terör konusundaki şeylerimiz netti. Bunu hep söyledik, bugünde netiz dolayısıyla bizde değişen bir şey yok. Hep aynı şeyi söylüyoruz" diye konuştu.

#7
Foto - 'Kandil' takvimi belirledi! Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecek: Demirtaş'tan Akşener'e açık mektup

HDP İLE BAKANLIK PAZARLIĞI YENİ KAOSUN HABERCİSİ İYİ Parti ve HDP arasındaki bu gerginlik bir tarafa asıl krizinbakanlık pazarlığında yaşanması bekleniyor. Her ne kadar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “HDP’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na görüşme davetinde bulunmasını” sıcak mesajlarla değerlendirse de HDP’ye dönük masadaki soğuk tutumu hafızalarda tazeliğini koruyor. Kılıçdaroğlu’nun ortak aday olarak ilan edilmesi sonrasında ise HDP’den gelen davete CHP, Grup Başkanvekili Özgür Özel aracılığıyla göz kırptı. Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak yaklaşan HDP’nin tutumu perde gerisinde yeni bir pazarlığın habercisi olarak değerlendiriliyor. HDP, etiketi olmayan ancak HDP’nin işaret ettiği isimleri Kılıçdaroğlu’nun iş başına gelmesi durumunda kabineye taşıyacağı kulislerde iddia olarak ortaya atılıyor. Söz konusu iddiaları ise geçtiğimiz aylarda CHP’li Gürsel Tekin’in HDP’ye bakanlık verilebileceği çıkışı kuvvetlendiriyor. Böyle bir olasılıkta diğer ortakların yaklaşımı büyük merak konusu.

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