Kandil, CHP’ye kayyum atadı! İstanbul için İmamoğlu ve Özel her türlü tavizi vermeye hazır

14 ve 28 Mayıs genel seçimlerinde 6'lı koalisyon ve Kandil'in kuklası HDP büyük bir hezimete uğramış şer ittifakı dağılmıştı. CHP 6'lı koalisyonun yıkılmasından sonra 31 yerel seçimleri öncesi yeni ittifak arayışlarına girmiş ve elinde sadece terör örgütü PKK'nın siyası uzantısı HDP/DEM kaldı. İstanbul seçimlerini kazanmak için her türlü tavizi veren Özel ve İmamoğlu adeta DEM'in oyuncağı haline geldi. SABAH Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, CHP'nin 'Kent uzlaşısı' adı altında DEM'in desteğini alabilmek için partiyi teslim ettikleri rezil durumu gözler önüne seren bir yazı kaleme aldı. İşte Kaplan'ın o yazısı…