SON DAKİKA
Kanada'dan kritik çıkış: Türkiye'ye geçin ve terk edin
İran'daki protestolarda bir Kanada vatandaşının ölmesi sonrası dikkat çeken bir mesaj paylaşıldı. Kanada Dışişleri Bakanlığı ülkeden kaçış için Türkiye rotasını tavsiye etti.

Kanada Dışişleri Bakanlığı, devam eden ülke genelindeki protestolar, bölgesel gerilim, gözaltı riski gerekçeleriyle vatandaşlarına İran’a seyahatten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

Bakanlık, halihazırda İran’da bulunan Kanada vatandaşlarını ise ülkeyi Ermenistan ve Türkiye ile olan kara sınırları üzerinden derhal terk etmeye çağırdı.

Açıklamada, Kanada pasaportu taşıyanların Türkiye’ye girişte vizeden muaf olduğu, Ermenistan’a girişte ise sınırda vize alınması gerektiği hatırlatıldı.

Kanada Dışişleri Bakanlığı ayrıca, İran’da konsolosluk hizmetleri sunma imkânlarının ciddi şekilde sınırlı olduğunu bildirdi.

