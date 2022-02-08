Kanada’da aşı karşıtı protestolar kontrolden çıkınca OHAL ilan edildi

Binlerce kamyon şoförü, zorunlu aşı uygulamasına isyan ederek araçlarıyla 29 Ocak’ta Ottawa’ya girdi. O tarihten beri kentte pek çok yolu kapatan şoförler, sürekli korna çalarak korona önlemleri ve aşı zorunluluğunu protesto ediyor. Şiddet olayları yaşanmasından endişe eden polis büyük ölçüde müdahaleden kaçınırken eylem “ülke çapında isyan” olarak görülüyor. Ottawa polisi, başkenti “kuşatma altında bir şehir” olarak nitelendirdi ve kaynaklarının yetersizliğinden şikâyet etti. Ottawa Belediye Meclisi Üyesi Diane Deans de “Şehrimiz kuşatma altında. Bu grup, hükümetin her düzeyindeki yaptırım eksikliğinden cesaret alıyor. Bunlar demokrasimiz için bir tehdittir. Bu ülke çapında bir ayaklanmadır” açıklamasını yaptı. Destek için 250 federal polisin başkent sokaklarına konuşlandırılmasına karar verildi.