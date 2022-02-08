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Kanada’da aşı karşıtı protestolar kontrolden çıkınca OHAL ilan edildi

2022-02-08 09:33:25
Kanada’da aşı karşıtı protestolar kontrolden çıkınca OHAL ilan edildi

Kanada’da kamyon şoförlerinin 29 Ocak’tan beri sürdürdüğü aşı karşıtı protestolar kontrolden çıktı. Başkent Ottawa’da olağanüstü hal ilan edildi

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Foto - Binlerce kamyon şoförü, zorunlu aşı uygulamasına isyan ederek araçlarıyla 29 Ocak’ta Ottawa’ya girdi. O tarihten beri kentte pek çok yolu kapatan şoförler, sürekli korna çalarak korona önlemleri ve aşı zorunluluğunu protesto ediyor. Şiddet olayları yaşanmasından endişe eden polis büyük ölçüde müdahaleden kaçınırken eylem “ülke çapında isyan” olarak görülüyor. Ottawa polisi, başkenti “kuşatma altında bir şehir” olarak nitelendirdi ve kaynaklarının yetersizliğinden şikâyet etti. Ottawa Belediye Meclisi Üyesi Diane Deans de “Şehrimiz kuşatma altında. Bu grup, hükümetin her düzeyindeki yaptırım eksikliğinden cesaret alıyor. Bunlar demokrasimiz için bir tehdittir. Bu ülke çapında bir ayaklanmadır” açıklamasını yaptı. Destek için 250 federal polisin başkent sokaklarına konuşlandırılmasına karar verildi.

Binlerce kamyon şoförü, zorunlu aşı uygulamasına isyan ederek araçlarıyla 29 Ocak’ta Ottawa’ya girdi. O tarihten beri kentte pek çok yolu kapatan şoförler, sürekli korna çalarak korona önlemleri ve aşı zorunluluğunu protesto ediyor. Şiddet olayları yaşanmasından endişe eden polis büyük ölçüde müdahaleden kaçınırken eylem “ülke çapında isyan” olarak görülüyor. Ottawa polisi, başkenti “kuşatma altında bir şehir” olarak nitelendirdi ve kaynaklarının yetersizliğinden şikâyet etti. Ottawa Belediye Meclisi Üyesi Diane Deans de “Şehrimiz kuşatma altında. Bu grup, hükümetin her düzeyindeki yaptırım eksikliğinden cesaret alıyor. Bunlar demokrasimiz için bir tehdittir. Bu ülke çapında bir ayaklanmadır” açıklamasını yaptı. Destek için 250 federal polisin başkent sokaklarına konuşlandırılmasına karar verildi.

#2
Foto - Polisten çok eylemci var Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson, şehir merkezinin “kontrolden çıktığını” belirterek, olağanüstü hal ilan etti. Göstericilerin sayısının kentteki polis sayısını geçtiğini söyleyen Watson, “Kentimizi geri almalıyız” dedi. Kentte protestoculara yakıt ve gıda yardımı ise yasaklandı.

Polisten çok eylemci var Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson, şehir merkezinin “kontrolden çıktığını” belirterek, olağanüstü hal ilan etti. Göstericilerin sayısının kentteki polis sayısını geçtiğini söyleyen Watson, “Kentimizi geri almalıyız” dedi. Kentte protestoculara yakıt ve gıda yardımı ise yasaklandı.

#3
Foto - Trudeau boy hedefi ABD-Kanada sınırı geçişleri için aşı zorunluluğu getirilmesine kızan kamyoncuların başlattığı eylem giderek Kanada Başbakanı Justin Trudeau aleyhinde bir isyana dönüşürken korona testi pozitif çıktığı için izolasyonda olan Trudeau’nun ortaya çıkmaması da tepkileri attırıyor.

Trudeau boy hedefi ABD-Kanada sınırı geçişleri için aşı zorunluluğu getirilmesine kızan kamyoncuların başlattığı eylem giderek Kanada Başbakanı Justin Trudeau aleyhinde bir isyana dönüşürken korona testi pozitif çıktığı için izolasyonda olan Trudeau’nun ortaya çıkmaması da tepkileri attırıyor.

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