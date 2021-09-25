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Kamyona ok gibi saplandı!

2021-09-25 11:43:38
Kamyona ok gibi saplandı!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

#1
Foto - Çorlu istikametinden gelen Onur Karatop'un kullandığı 16 SBK 30 plakalı hafif ticari araç, Otogar Kavşağı'nda trafik ışığında bekleyen Musa G. idaresindeki 59 TJ 083 plakalı kamyona çarptı.

Çorlu istikametinden gelen Onur Karatop'un kullandığı 16 SBK 30 plakalı hafif ticari araç, Otogar Kavşağı'nda trafik ışığında bekleyen Musa G. idaresindeki 59 TJ 083 plakalı kamyona çarptı.

#2
Foto - Araçta sıkışan Karatop, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan Karatop, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Araçta sıkışan Karatop, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan Karatop, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

#3
Foto - Karatop'un uzman çavuş olduğu ve ilçeye izne geldiği öğrenildi.

Karatop'un uzman çavuş olduğu ve ilçeye izne geldiği öğrenildi.

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