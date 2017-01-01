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Kamuda devrim gibi değişiklikler olacak

  • Yeni hükümet sistemiyle üst kademe yönetici sınıfı oluşacak. Genel müdür ve üstündeki pozisyonlar Cumhurbaşkanı ile birlikte gelip görev yapacak.

  • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Türkiye'de kamu kurumlarında da devrim niteliğinde değişiklikler olacak.

  • Yeni dönemde artık üst kademe yönetici sınıfı oluşacak. Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre yani genel müdür ve üstündeki pozisyonlar Cumhurbaşkanı ile birlikte gelip görev yapacak.

  • Müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, vali, kurum başkanları, kurul başkanları gibi görevdekiler 5 yıllık süre ile atanacaklar. Bu süre bitiminde görevler kendiliğinden sona erecek. Bakan yardımcılığı makamı kaldırılacak. Yerine siyasi müsteşarlık görevi gelecek.

  • GENÇLER AİLE BAKANLIĞI'NA

    Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndaki gençlik bölümüne ait görevler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı olarak çalışacak.

  • Her bakanın 20 danışmanı olabilecek. Bunlar aynen TBMM'deki sözleşmeli personel çalıştırma usulleri gibi kadroya alınacak.

  • Görev süreleri bittiğinde sözleşmeli süresi de bitecek. Başbakanlık'ta görev yapan personel istekleri doğrultusunda tercihleri dikkate alınarak diğer kamu kurumlarına nakledilecek. Kimsenin hak kaybı olmayacak.

  • Personel tercihleri Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilecek. Başbakanlık ve bağlı kuruluşlardaki icracı kurumlar bakanlıklara dağıtılacak.

    Başbakanlık müfettişlerinin Devlet Denetleme Kurumu'na geçişi düşünülüyor.

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