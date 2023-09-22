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Spor
12
Kamil Grabara'dan çirkin paylaşım! G.Saraylı taraftarlar çıldırdı...

2023-09-22 07:51:12
Kamil Grabara'dan çirkin paylaşım! G.Saraylı taraftarlar çıldırdı...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası ise rakib oyuncunun yaptığı hareket maça damga vurdu. Karşılaşma öncesi Galatasaray ile ilgili yapıtğı açıklamada tepki toplayan Kopenhag'ın Polonyalı kalecisi Kamil Grabara, maç sonrası çirkin bir harekete imza attı. Grabara, maç sonrası yaptığı paylaşımla bir kez daha gündeme oturdu. İşte o paylaşım...

#1
Foto - Kamil Grabara'dan çirkin paylaşım! G.Saraylı taraftarlar çıldırdı...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.

#2
Foto - Kamil Grabara'dan çirkin paylaşım! G.Saraylı taraftarlar çıldırdı...

Karşılaşma sonrası ise rakib oyuncunun yaptığı hareket maça damga vurdu.

#3
Foto - Kamil Grabara'dan çirkin paylaşım! G.Saraylı taraftarlar çıldırdı...

Karşılaşma öncesi Galatasaray ile ilgili yapıtğı açıklamada tepki toplayan Kopenhag'ın Polonyalı kalecisi Kamil Grabara, maç sonrası çirkin bir harekete imza attı.

#4
Foto - Kamil Grabara'dan çirkin paylaşım! G.Saraylı taraftarlar çıldırdı...

Grabara, maç sonrası yaptığı paylaşımla bir kez daha gündeme oturdu. İşte o paylaşım...

#5
Foto - Kamil Grabara'dan çirkin paylaşım! G.Saraylı taraftarlar çıldırdı...

MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALARI ORTAMI GERMİŞTİ Kamil Grabara, Galatasaray-Kopenhag maçı öncesi bir muhabirin taraftarlarla ilgili sorusuna "Taraftar oynamıyor, biz oynuyoruz. Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum." cevabını vererek tansiyonu artırmıştı.

#6
Foto - Kamil Grabara'dan çirkin paylaşım! G.Saraylı taraftarlar çıldırdı...

ÇİRKİN BİR PAYLAŞIM YAPTI Kopenhag'ın Polonyalı kalecisi Kamil Grabara, Galatasaray maçının ardından sosyal medya hesabından çirkin bir paylaşım yaptı.

#7
Foto - Kamil Grabara'dan çirkin paylaşım! G.Saraylı taraftarlar çıldırdı...

KAMIL GRABARA'NIN PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI 24 yaşındaki eldiven, "Bu b*k çukurundan üç puanla ayrılmayı hak etmiştik ama hayat bu, devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Kamil Grabara'dan çirkin paylaşım! G.Saraylı taraftarlar çıldırdı...

Galatasaraylı taraftarlar söz konusu paylaşıma büyük tepki gösterdi.

#9
Foto - Kamil Grabara'dan çirkin paylaşım! G.Saraylı taraftarlar çıldırdı...

Kamil Grabara gelen tepkiler sonrası paylaşımını silmek zorunda kaldı.

#10
Foto - Kamil Grabara'dan çirkin paylaşım! G.Saraylı taraftarlar çıldırdı...

Daha sonra yeni bir gönderi paylaşan Polonyalı kalecinin bu paylaşımını yorumlara kapadığı görüldü.

#11
Foto - Kamil Grabara'dan çirkin paylaşım! G.Saraylı taraftarlar çıldırdı...

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