Kamil Grabara'dan çirkin paylaşım! G.Saraylı taraftarlar çıldırdı...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası ise rakib oyuncunun yaptığı hareket maça damga vurdu. Karşılaşma öncesi Galatasaray ile ilgili yapıtğı açıklamada tepki toplayan Kopenhag'ın Polonyalı kalecisi Kamil Grabara, maç sonrası çirkin bir harekete imza attı. Grabara, maç sonrası yaptığı paylaşımla bir kez daha gündeme oturdu. İşte o paylaşım...