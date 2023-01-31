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Kamera takıldı gerçek ortaya çıktı! Her gece köye böyle geliyorlarmış
Yaşam
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Kamera takıldı gerçek ortaya çıktı! Her gece köye böyle geliyorlarmış

2023-01-31 11:23:14
Kamera takıldı gerçek ortaya çıktı! Her gece köye böyle geliyorlarmış

Adıyaman'da bir vatandaş, evine güvenlik kamerası taktırdı ve gerçek ortaya çıktı.

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Foto - Kamera takıldı gerçek ortaya çıktı! Her gece köye böyle geliyorlarmış

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde sürü halinde köyün içine kadar inen kurt sürüsü güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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Foto - Kamera takıldı gerçek ortaya çıktı! Her gece köye böyle geliyorlarmış

Çelikhan ilçesine bağlı Recep köyünün Cem mezrasında bir vatandaş evine güvenlik kamerası taktırdı. Köyde olmadığı esnada kayıtları izleyen ev sahibi, kurtların evinin önünden sürü halinde geçtiğini gördü. İran Kurdu olarak bilinen kurtlar gece köyün içinden sürü halinde geçiyor. Köylüler, bölgede kurt olduğunu ancak ilk kez köye kadar indiklerini belirtti. Mehmet Can isimli vatandaş, “Kardeşlerim geçen yıl burada bir ev yaptı. Bu yıl kamera sistemi kuruldu. Kamerada sürü halinde kurtların yürüdüğü görülüyor. Köyün yakınlarında birkaç tane kurt gördük ama bu güne kadar böyle bir şeyle karşılaşmadık” dedi.

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