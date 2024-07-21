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Sağlık
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Kalp sağlığı için çok konuşulacak çalışma

2024-07-21 08:16:58
Kalp sağlığı için çok konuşulacak çalışma

Hitit Üniversitesi'nde kalp krizi sonrası hasarlı dokuyu iyileştirecek biyomalzeme geliştirmeye yönelik çalışmalar başladı.

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Foto - Kalp sağlığı için çok konuşulacak çalışma

Hitit Üniversitesinde yürütülen proje kapsamında kalp krizi sonrası oluşan hasarlı dokuyu iyileştirecek biyomalzeme geliştirilecek.

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Foto - Kalp sağlığı için çok konuşulacak çalışma

Hitit Üniversitesi Polimer Malzeme Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Bengi Özkahraman'ın yürütücülüğünü üstlendiği proje, makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan üniversite bünyesinde gerçekleştirilecek proje ile kalp krizi sonrasında oluşan hasarlı dokunun iyileşmesine yönelik kalp dokusunu taklit eden protein temelli kardiyak yamalar geliştirilmesi hedefleniyor.

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Foto - Kalp sağlığı için çok konuşulacak çalışma

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Bengi Özkahraman, son zamanlarda dünyada ve özellikle de Türkiye'de kalp krizi geçiren kişi sayısı arttığını ve bu durumun bu insanların yaşam kalitesini ciddi oranda düşürdüğünü ifade ederek kalp krizi sonrası hasar görmüş kalp dokusunun kendini yenileyemeyeceğini ve bunun da kalp yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini belirtti.

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Foto - Kalp sağlığı için çok konuşulacak çalışma

Biyomalzemeler üzerine yapılan çalışmaların hastalık sonrası insanların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik olduğunu kaydeden Özkahraman, bu motivasyonla proje hazırladıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Bu projede kalp dokusunu fizyolojik, mekanik ve iletkenlik özellikleri açısından taklit eden protein temelli kardiyak yamalar elde edilecek ve bunların kullanım potansiyeli araştırılacaktır. Üretilecek yamanın, kalbin hasarlı bölgesine yerleştirilmesi ile kalp krizi sonrasında oluşan doku hasarını iyileştirmesi ve takiben kalp yükünü hafifletmesinde rol oynayabileceği düşünülmektedir.” Özkahraman, konuşmasının devamında projenin başarılı bir şekilde sonuçlanması ile biyomalzeme teknolojileri alanında, hasar görmüş kalp dokusunu yenileyebilecek alternatif bir ürün elde edileceğini sözlerine ekledi.

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