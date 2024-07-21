Kalp sağlığı için çok konuşulacak çalışma

Biyomalzemeler üzerine yapılan çalışmaların hastalık sonrası insanların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik olduğunu kaydeden Özkahraman, bu motivasyonla proje hazırladıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Bu projede kalp dokusunu fizyolojik, mekanik ve iletkenlik özellikleri açısından taklit eden protein temelli kardiyak yamalar elde edilecek ve bunların kullanım potansiyeli araştırılacaktır. Üretilecek yamanın, kalbin hasarlı bölgesine yerleştirilmesi ile kalp krizi sonrasında oluşan doku hasarını iyileştirmesi ve takiben kalp yükünü hafifletmesinde rol oynayabileceği düşünülmektedir.” Özkahraman, konuşmasının devamında projenin başarılı bir şekilde sonuçlanması ile biyomalzeme teknolojileri alanında, hasar görmüş kalp dokusunu yenileyebilecek alternatif bir ürün elde edileceğini sözlerine ekledi.