  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
14
Kalp krizini tetikleyen 4 ana sebep

2022-10-16 23:16:32
Kalp krizini tetikleyen 4 ana sebep

Damar ve kalp sağlığı yaşam kalitesine bile etki ediyor. İşte kalp krizini tetikleyen etmenler.

#1
Foto - Kalp krizini tetikleyen 4 ana sebep

albe yakın bir damar daraldığında veya tıkandığında kalp krizi meydana gelir.

#2
Foto - Kalp krizini tetikleyen 4 ana sebep

Kalp kasının bir kısmı daha sonra oksijensiz kalabilir ve ölebilir. Kalp krizi kalp durmasına da neden olabilir.

#3
Foto - Kalp krizini tetikleyen 4 ana sebep

Kalp krizi, belirli fiziksel belirtilere neden olur. Nefes darlığı, göğüste baskı hissi, bacak ağrısı, göğüs ağrısı, ve anormal yorgunluk gibi şikayetler olası bir kalp krizinin habercisi olabilir.

#4
Foto - Kalp krizini tetikleyen 4 ana sebep

Kalp krizi geçirenlerin yaklaşık yüzde 30'u hastaneye ulaşamadan ölüyor. Bu nedenle ilk belirtilere dikkat etmek ve hızlı tepki vermek çok önemlidir.

#5
Foto - Kalp krizini tetikleyen 4 ana sebep

Göğüste olağandışı ağrılar 15 dakikadan fazla devam ederse, acil yardım istemek gerekir. Ağrı yayılıyorsa veya baş dönmesi, terleme veya mide bulantısı ağrıya eşlik ediyorsa, mutlaka acil servise başvurulmalıdır. Kalp krizinde her dakika önemlidir.

#6
Foto - Kalp krizini tetikleyen 4 ana sebep

Kalp krizi durumunda ne yapılmalı? Kalp krizinden şüphelenildiği anda acilen 112 ile temasa geçilmesi tavsiye edilir. Hayati bir acil durumdur. Tedavi ne kadar erken olursa hastanın iyileşme süreci ve iyileşme şansı o kadar iyi olur. İlk yardım ekipleri tarafından yerinde yapılan bir elektrokardiyogram tanıyı doğrular. Bu arada, mümkün olduğunca az hareket edin, uzanın ve tansiyonu iyileştirmek için bacaklarınızı yükseltin.

#7
Foto - Kalp krizini tetikleyen 4 ana sebep

Kalp krizi sonrası tedavi kalp ve damar hastalıkları risk faktörlerinin yakından kontrolü ile başlar. Sigarayı bırakma, fazla kiloları verme, kolesterol düşürücü kullanma ve sıkı tansiyon ve diyabet dengesi kalp krizi sonrası uygulanır. Kalp krizini tetikleyen 4 ana neden Kalp krizleri yaygındır, ancak Dünya Sağlık Örgütü kalp krizi ve felçlerin yüzde 80'inin önlenebileceğini belirtmektedir. Sağlıklı bir diyet, düzenli fiziksel aktivite ve tütün ürünleri kullanmamak, önlemenin anahtarıdır. Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve yüksek kan şekeri gibi kalp hastalığı ve felç için risk faktörlerini kontrol etmek de çok önemlidir.

#8
Foto - Kalp krizini tetikleyen 4 ana sebep

Kalp krizinin önlenmesi, değiştirilebilir risk faktörlerinin azaltılmasına bağlıdır. Yaş, cinsiyet ve genetik değiştirilemeyen risk faktörleridir, ancak sigara içmek veya kötü beslenme, günlük yaşamın bir parçası olmak zorunda değildir. İşte kalp krizinin en yaygın 4 nedeni.

#9
Foto - Kalp krizini tetikleyen 4 ana sebep

Sigara içmek Sigara içmek dünya çapında en önlenebilir ölüm nedenidir. Sigara dumanı, aterosklerozu hızlandıran ve kan pıhtılarının oluşumunu destekleyen çok sayıda kimyasal bileşik içerir. Günde beş sigaradan az sigara içmek bile erken ateroskleroza yol açar. Günde içilen sigara sayısı ile koroner arter hastalığı ve kalp krizi riski artar.

#10
Foto - Kalp krizini tetikleyen 4 ana sebep

Sigarayı bırakmak, kalp ve damar hastalıkları riskini azaltmada anında etki gösterir.

#11
Foto - Kalp krizini tetikleyen 4 ana sebep

Yüksek kolestorol Kalp krizinin başka bir nedeni de yüksek kolesteroldür. Yüksek kolesterol geliştikçe, kalbin atardamarlarında yağ birikintileri birikerek kalp krizine yol açar. Genetik, diyet, fiziksel aktivite ve obezite yüksek kolesterol için risk faktörlerinden bazılarıdır. Plak biriktikçe, atardamarlar daralır ve tamamen tıkanmasa bile çeşitli rahatsızlıklara neden olabilir.

#12
Foto - Kalp krizini tetikleyen 4 ana sebep

Diyabet Diyabet, koroner arter hastalığı riskini 2 ila 4 kat artırır. Bu, diyabetin yüksek kolesterol, obezite ve genel vücut içi iltihaba neden olması nedeniyle meydana gelir. Tüm bunlar ateroskleroz ve plak oluşumunu tetikler. Ayrıca 65 yaş üstü diyabetli kişilerin yaklaşık yarısından fazlasının bir tür kalp hastalığından öldüğünü bilinmektedir.

#13
Foto - Kalp krizini tetikleyen 4 ana sebep

Yüksek tansiyon Yüksek tansiyon kalp üzerindeki basıncı artırır. Kontrolsüz hipertansiyon zamanla kalp kasının kalınlaşmasına neden olur ve koroner arterlerde aterosklerozu tetikler. Daha kalın kaslar daha fazla kan verilmesini gerektirse de, giderek daralan atardamarlar giderek daha az kan verir ve sürecin sonunda olası bir kalp krizine yol açar.

Dev bankadan kaçış başladı! Herkes parasını çekiyor
Ekonomi

Dev bankadan kaçış başladı! Herkes parasını çekiyor

Dünyanın en büyük bankalarından olan Credit Suisse'de büyük özel bankacılık müşterilerinin bir kısmının bankadan paralarını çektikleri ortay..
İyi halt ettin Yonca Evcimik! Sapla samanı karıştırdı
Gündem

İyi halt ettin Yonca Evcimik! Sapla samanı karıştırdı

90'lı yılların popüler şarkıcısı Yonca Evcimik, katıldığı bir programda evlilik planı olmadığını söyledi. Çocuk sahibi olmak istemediğini de..
Alevi Dergahı Başkanının gözüne bakarak anlattı! İşte 'mum söndü' olayının ortaya çıkışı
Medya

Alevi Dergahı Başkanının gözüne bakarak anlattı! İşte 'mum söndü' olayının ortaya çıkışı

Gazeteci Muharrem Coşkun, Akit TV ekranlarında Şahkulu Sultan Vakfı Başkanı Dr Beyzade Özkahraman'ın konuk olduğu Kırmızı Masa programında '..
Kamu personel alımı ilanları | Kamu bilişim personeli alımı açık ilan var mı?
Ekonomi

Kamu personel alımı ilanları | Kamu bilişim personeli alımı açık ilan var mı?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenler güncel ilanların olup olmadığını merak ediyor. Pek çok kişi ise bilişim personeli alımına i..
Elon Musk, o ülkenin 'suikast listesi'nde! Ortalık çok fena karışacak
Dünya

Elon Musk, o ülkenin 'suikast listesi'nde! Ortalık çok fena karışacak

Tesla ve SpaceX'in CEO'su, dünyanın en zengin insanı Elon Musk ile Ukrayna yönetimi arasında sular bir türlü durulmazken, dünyaca ünlü milya..
Kars'ta cirit dostluk maçı yapıldı
Yerel

Kars'ta cirit dostluk maçı yapıldı

Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen cirit, Kars'ın Selim ilçesindeki köylerde..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23