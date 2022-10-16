Kalp krizini tetikleyen 4 ana sebep

Kalp krizi durumunda ne yapılmalı? Kalp krizinden şüphelenildiği anda acilen 112 ile temasa geçilmesi tavsiye edilir. Hayati bir acil durumdur. Tedavi ne kadar erken olursa hastanın iyileşme süreci ve iyileşme şansı o kadar iyi olur. İlk yardım ekipleri tarafından yerinde yapılan bir elektrokardiyogram tanıyı doğrular. Bu arada, mümkün olduğunca az hareket edin, uzanın ve tansiyonu iyileştirmek için bacaklarınızı yükseltin.