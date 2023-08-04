Kalp krizi vakaları arttı! Tedirgin eden bu durumun sebebi ne?

Kalp krizini tek bir sebebe bağlayabilmenin mümkün olmadığını, çok faktörlü olduğunu söyleyerek bunu tetikleyen durumlara değinen Aksoy, “Kalp krizinde bizim için erken yaş demek özellikle erkeklerde 45 yaş altı bizim için erken yaş olmuş oluyor. Şimdi son dönemlerde erken yaşlarda kalp krizi görüş sıklığımız arttı. Ama bilimsel olarak soruyorsanız, bunun bir istatistik olarak ortaya dökülmesi lazım. Öyle bir yayınımız yok henüz. Gençlerde artık daha sık gözüküyor diye Türkiye kaynaklı bir yayınımız yok ama dünyada böyle yayınlar var. Yani kalp krizinin, taban yaşının aşağılara doğru çekildiğine dair birtakım yayınlar var. Bundaki sebepler çok faktörlü olabilir. Bunlar artan sıcaklıklar olabilir, sigara ve benzeri mamullerin tütün mamullerinin kullanımı, bunların daha küçük yaşlara kadar inmiş olması olabilir. Onun dışındaki diğer uyuşturucu maddelerin kullanımı olabilir. Alkol kullanım yaşının düşmüş olması olabilir. Beslenme alışkanlıklarımızın gitgide kötüye gidiyor olması hazır gıdaların, çok yağlı gıdaların, kızarmış gıdaların, çabucak yiyip tükettiğimiz gıdaların kalp sağlığına zararlı etkilerini çok önceden beri biliyoruz. Bu beslenme tarzının yaygınlaşması da bunda etkin oluyor. Dolayısıyla son dönemlerde benim kendi şahsi gözlemim bu, tabii genç bireylerde biraz daha fazla kalp krizi görmeye başladık. Ancak bunun altta yatan sebeplerin çok faktörlü olduğunu düşünüyoruz. Yani tek bir sebebe bağlamak mümkün değil” diye konuştu.