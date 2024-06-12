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Sağlık
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Kalp hastaları dikkat! Aşırı sıcaklar ölüme neden olabilir

2024-06-12 13:01:39
Kalp hastaları dikkat! Aşırı sıcaklar ölüme neden olabilir

Hava sıcaklıkların artması birçok hastalığa davetiye çıkarırken, Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Cihan Altın, aşırı sıcak havanın özellikle kalp hastaları için büyük bir risk olduğunu ve ölüme bile neden olabileceği uyarısında bulundu. Altın, kalp hastalarının özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmaması gerektiğini de vurguladı. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte kalp hastaları da oldukça riskli bir döneme girdi. İEÜ Medical Point Hastanesi Kardiyoloji bölümünden Doç. Dr. Cihan Altın, sıcak havalarda kalp hastalarına önemli uyarılarda bulundu. Kalp hastalarının özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmaması gerektiğinin altını çizen Altın, sıcak havaların kalp hastaları için ölüme davet çıkarabileceğini hatırlattı.

#1
Foto - Kalp hastaları dikkat! Aşırı sıcaklar ölüme neden olabilir

‘Saat 12.00 - 15.00 arası kesinlikle dışarı çıkmayın’ Aşırı sıcak havalarda kalp rahatsızlığı olanların 12.00 - 15.00 saatleri arası dışarı çıkmaması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Cihan Altın, "Hava sıcaklıkları oldukça arttı. Beraberinde nem de arttı. Kronik kalp hastaları, kalp damar hastaları, tansiyon hastaları ve kalp yetersizliği gibi hastalıkları olanların öğle sıcağında, güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmaları çok tehlikeli olabilir. Terleme ile beraber mineral kaybından dolayı hastalar için bazen ilaçlarının dozları uygunsuz hale gelebilir. Özellikle terleme sonucunda insan vücudundaki kan biraz koyulaşır ve bu da beraberinde kalp krizine sebep olabilir. Günün en sıcak olan saatleri 12.00 ila 15.00 arasında hastalarımızın kesinlikle dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Bunun yanı sıra bol bol su tüketmelerini, karpuz gibi meyveler yemelerini de tavsiye ediyoruz. 1,5 litrenin üzerinde su içmeleri kesinlikle çok önemli” dedi.

#2
Foto - Kalp hastaları dikkat! Aşırı sıcaklar ölüme neden olabilir

‘Sıcak havalar ölüme davetiye çıkarıyor’ Sıcak havaların ölüme davetiye çıkarttığını dile getiren Doç. Dr. Altın, "Eğer kalp hastasıysanız ve dışarı çıkmanız gerekiyorsa mutlaka gerekli önlemlerinizi alınız. Gölge yerlerde bulunun ya da uygun araçlarla gidiniz. Sıcakta yürümek ve çok terlemek kalp krizi geçirme ihtimalini artırır ve bu da ani ölümle sonuçlanabilir. Sıcak havalar kalp hastalıklarına ve ölüme davetiye çıkarıyor” açıklamasında bulundu.

#3
Foto - Kalp hastaları dikkat! Aşırı sıcaklar ölüme neden olabilir

‘Egzersiz yaparken bunlara dikkat’ Kalp hastalarının egzersizlerini aksatmamaları gerektiğini ancak dikkatli olmaları gerektiğine vurgu yapan Altın, “Bildiğimiz gibi kalp hastalarının egzersiz yapmaları lazım. Ancak bunu özellikle günün sıcak saatlerinde değil, akşam serinliğinde ya da sabahın erken saatlerinde yapmalarını tavsiye ediyoruz. Kesinlikle gündüzün sıcak olduğu dönemlerde egzersiz yapılmamalıdır. Ani sıvı kayıpları, ani bayılmalara, ani travmalara, kafa travmalarına, kalp krizlerine ve ani ölümlere neden olabilir" sözlerine yer verdi.

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