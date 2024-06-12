2024-06-12 13:01:39 Kalp hastaları dikkat! Aşırı sıcaklar ölüme neden olabilir
Hava sıcaklıkların artması birçok hastalığa davetiye çıkarırken, Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Cihan Altın, aşırı sıcak havanın özellikle kalp hastaları için büyük bir risk olduğunu ve ölüme bile neden olabileceği uyarısında bulundu. Altın, kalp hastalarının özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmaması gerektiğini de vurguladı. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte kalp hastaları da oldukça riskli bir döneme girdi. İEÜ Medical Point Hastanesi Kardiyoloji bölümünden Doç. Dr. Cihan Altın, sıcak havalarda kalp hastalarına önemli uyarılarda bulundu. Kalp hastalarının özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmaması gerektiğinin altını çizen Altın, sıcak havaların kalp hastaları için ölüme davet çıkarabileceğini hatırlattı.